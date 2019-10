Hamburg. Ein Wasserrohrbruch hat am Dienstagmorgen den Berufsverkehr im Stadtteil Langenhorn erheblich beeinträchtigt. Nach Angaben der Polizei musste die viel befahrene Tangstedter Landstraße im südlichen Abschnitt zwischen den Straßen Gehlengraben und Am Schulwald in beide Richtungen gesperrt werden.

Der P+R-Parkplatz am U-Bahnhof Langenhorn Markt konnte am Morgen nicht genutzt werden. Autofahrer wurden gebeten, auf die P+R-Anlage Poppenbüttel auszuweichen.

Auch HVV-Busse von Wasserrohrbruch betroffen

Auch der Busverkehr des HVV war von dem Wasserrohrbruch betroffen. Weil der Bereich weiträumig umfahren werden musste, kam es zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten.

Nach Angaben einer Sprecherin von Hamburg Wasser hatte sich der Rohrbruch kurz vor Mitternacht in Höhe der Hausnummer 83 ereignet. Noch ist unklar, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden.