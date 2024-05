Hamburg. Hamburger Festival bietet auf den Elbinseln 177 kostenlose Konzerte an 57 Orten. Die Programmhöhepunkte und ungewöhnlichsten Bühnen.

Das Stadtteilfestival 48h Wilhelmsburg feiert in diesem Jahr 15. Geburtstag. Dafür hat das Orga-Team das bislang größte Festival-Programm zusammengestellt: 177 Konzerte an 57 Orten gibt es von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, in Wilhelmsburg und auf der Veddel zu hören –, und zwar gratis.

Weil das Programm des Festivals auf den Hamburger Elbinseln so umfangreich ist, stellt das Abendblatt einige der Höhepunkte vor.

48h Wilhelmsburg: Das Programm des Hamburger Festivals am Freitag

Zum Festivalauftakt am Freitag, 7. Juni, liegt der musikalische Fokus auf der Veddel und dem Wilhelmsburger Reiherstiegviertel. Der offizielle Startschuss für die 48 Stunden voller Musik fällt um 18 Uhr in der Kirche auf der Veddel, zeitgleich wird aber auch schon anderswo musiziert. Das Programm reicht von Rap mit Wortwitz über aus voller Kehle geschmetterter Chormusik bis hin zu Punkrock.

Festivaleröffnung mit Cellistin Atena Eshtiaghi, 18 Uhr, Kirche auf der Veddel, Wilhelmsburger Straße 73

18 Uhr, Kirche auf der Veddel, Wilhelmsburger Straße 73 Kiez, Rhymes & Live Schleckeis-Rad, ab 18 Uhr ist das Rad auf der Veddel unterwegs

ab 18 Uhr ist das Rad auf der Veddel unterwegs Siggi Hopf, Rap & Rock, 18 Uhr, TurTur, Am Veringhof 13

Rap & Rock, 18 Uhr, TurTur, Am Veringhof 13 Das Heinrich Manöver, Hip-Hop, Funk und Experimental, 18.30 Uhr, Haus der Projekte „Die Mügge“, Packersweide 7

Hip-Hop, Funk und Experimental, 18.30 Uhr, Haus der Projekte „Die Mügge“, Packersweide 7 Hibration Soundyard, Dub, ab 19 Uhr bis zum Morgen, Wollkämmerei, Bei der Wollkämmerei

Dub, ab 19 Uhr bis zum Morgen, Wollkämmerei, Bei der Wollkämmerei FayaAbend, Electronica, Techno und Drum‘n‘Bass, 19.30 Uhr, Kirche auf der Veddel, Wilhelmsburger Straße 73

Electronica, Techno und Drum‘n‘Bass, 19.30 Uhr, Kirche auf der Veddel, Wilhelmsburger Straße 73 Hamburger Kneipenchor, bunter Mix von Chormusik, 20 Uhr, Emmaus-Kirche, Mannesallee 20

bunter Mix von Chormusik, 20 Uhr, Emmaus-Kirche, Mannesallee 20 Kodar, Post-Grunge und Progressive Metal, 20 Uhr, Deutsches Hafenmuseum, Schuppen 50, Australiastraße

Post-Grunge und Progressive Metal, 20 Uhr, Deutsches Hafenmuseum, Schuppen 50, Australiastraße Drei Säcke Bauschutt, Postpunk, 21 Uhr, Haspa-Filiale im Reiherstiegviertel, Mannesallee 28–30

Postpunk, 21 Uhr, Haspa-Filiale im Reiherstiegviertel, Mannesallee 28–30 Lauwarm, Singer-Songwriter, Pop-Punk, 21 Uhr, Atelier Freistil, Am Veringhof 15–17

Die Band Das Heinrich Manöver tritt 2024 beim Stadtteilfestival 48h Wilhelmsburg auf. © Das Heinrich Manöver | Karla Eden

48h-Wilhelmsburg-Programm am Sonnabend: Latin, Folklore und Punkrock

Am Sonnabend finden viele Veranstaltungen im Bahnhofs- und Korallusviertel sowie in der Neuen Mitte statt. Erstmals wird bei 48h Wilhelmsburg im Krankenhaus Groß-Sand und der Grundschule Rotenhäuser Damm musiziert. Im Wildwuchs Brauwerk gibt es südamerikanische Klänge, an den Ursula-Falke-Terrassen einen bunten Musikmix, und das Kulturfloß Schaluppe schippert durch die Wilhelmsburger Kanäle.

Die Bö, Chansons in deutscher Sprache, 12 Uhr, Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3

Chansons in deutscher Sprache, 12 Uhr, Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3 Melima, Volkslieder aus Georgien, der Ukraine und Brasilien, 12.30 Uhr, Seniorenwohnanlage Wilhelm Carstens Gedächtnis-Stiftung, Rotenhäuser Straße 32

Volkslieder aus Georgien, der Ukraine und Brasilien, 12.30 Uhr, Seniorenwohnanlage Wilhelm Carstens Gedächtnis-Stiftung, Rotenhäuser Straße 32 Female Voices Chor, Internationale feministische Chormusik, 14.30 Uhr, Bildungszentrum Tor zur Welt, Krieterstraße 2d

Internationale feministische Chormusik, 14.30 Uhr, Bildungszentrum Tor zur Welt, Krieterstraße 2d 44 Inch Cake , Progressive Rock, Postpop, 16 Uhr, Kulturfloß Schaluppe, Vogelhüttendeich (begrenzte Kapazität)

, Progressive Rock, Postpop, 16 Uhr, Kulturfloß Schaluppe, Vogelhüttendeich (begrenzte Kapazität) Alicanto, Latin Fusion, 17 Uhr, Wildwuchs Brauwerk, Jaffestraße 8

Latin Fusion, 17 Uhr, Wildwuchs Brauwerk, Jaffestraße 8 I-Fire, Reggae, Dancehall und Hip-Hop, 18 Uhr, Ursula-Falke-Terrassen

Reggae, Dancehall und Hip-Hop, 18 Uhr, Ursula-Falke-Terrassen Rise of the Humbug, Indie-Rock, 18.30 Uhr, Grundschule Rotenhäuser Damm, Rotenhäuser Damm 45

Indie-Rock, 18.30 Uhr, Grundschule Rotenhäuser Damm, Rotenhäuser Damm 45 Nix Kiepe, Dreampop, 19 Uhr, Café Deichdiele, Veringstraße 156 (begrenzte Kapazität)

Dreampop, 19 Uhr, Café Deichdiele, Veringstraße 156 (begrenzte Kapazität) Jason & Die Argonauten, Hamburger Schule und Indie, 20.30 Uhr, Spielplatzwiese, Wilhelm-Strauß-Weg/Wittestraße

Hamburger Schule und Indie, 20.30 Uhr, Spielplatzwiese, Wilhelm-Strauß-Weg/Wittestraße Ben böyleyim!, Türkische Folklore und Arabeske, 21 Uhr, Milchfee, Thielenstraße 23 (begrenzte Kapazität)

48h Wilhelmsburg ist mehr als ein reines Musikfestival: Ein Großteil des Publikums, aber besonders alle auftretenden Künstlerinnen und Künstler, kommen von den Elbinseln. © Musik von den Elbsinseln | Jo Larsson

48h Wilhelmsburg: Konzerte im Wald und im Kleingartenverein im Programm

Am Sonntag werden zum Festivalabschluss (fast) alle Quartiere der Elbinseln noch einmal bespielt. Die jugendliche Crew des Südwärts-Festivals macht an diesem Tag im Haus der Jugend in Kirchdorf Programm. Außerdem wird der „Wilde Wald“ entlang des Ernst-August-Kanals zur Bühne, und auch im Kleingartenverein 715 Sommerfreude von 1932 wird gerockt.

Buntes Treiben zu 48h Wilhelmsburg an den Ursula-Falke-Terrassen © Musik von den Elbinseln | Alena Sternberg

Stolpersteinrundgang in Wilhelmsburg mit jüdischer und Klezmer-Musik, 11 Uhr, Treffpunkt Stübenplatz

in Wilhelmsburg mit jüdischer und Klezmer-Musik, 11 Uhr, Treffpunkt Stübenplatz BigBandBertaBlau, Swing, Folk, Jazz, Pop und mehr, 12.30 Uhr, Willi Villa im Inselpark, Hauland 81

Swing, Folk, Jazz, Pop und mehr, 12.30 Uhr, Willi Villa im Inselpark, Hauland 81 No Era, Hip-Hop und Rap, 13 Uhr, BigFoodImbiss, Reinstorfweg 10a

Hip-Hop und Rap, 13 Uhr, BigFoodImbiss, Reinstorfweg 10a Infunk und Evely, Hip-Hop und Soul-Pop, Programm organisiert von Jugendlichen des Südwärts-Festivals, ab 13.30 Uhr, Haus der Jugend Kirchdorf, Krieterstraße 11

Hip-Hop und Soul-Pop, Programm organisiert von Jugendlichen des Südwärts-Festivals, ab 13.30 Uhr, Haus der Jugend Kirchdorf, Krieterstraße 11 Lauren Goodly with Band, Indie-Soul und Alt-RnB, 14.30 Uhr, Nachbarschaftsinsel, zwischen Am Inselpark 7 und 15

Indie-Soul und Alt-RnB, 14.30 Uhr, Nachbarschaftsinsel, zwischen Am Inselpark 7 und 15 Jakana, positiver Deutschrock, 15 Uhr, Café Yes, Schwentnerring 8b

positiver Deutschrock, 15 Uhr, Café Yes, Schwentnerring 8b Plietsch, Maritimes und mehr, 15 Uhr, Wilder Wald, Honartsdeicher Weg zwischen Georg-Wilhelm-Straße und Schlenzigstraße

Maritimes und mehr, 15 Uhr, Wilder Wald, Honartsdeicher Weg zwischen Georg-Wilhelm-Straße und Schlenzigstraße Migati, Neue deutsche Welle und Electroclash, 16.30 Uhr, Berufsschulcampus Wilhelmsburg, Dratelnstraße 24-28

Neue deutsche Welle und Electroclash, 16.30 Uhr, Berufsschulcampus Wilhelmsburg, Dratelnstraße 24-28 Sophia Stürmer, Musikkabarett, 17 Uhr, Bürgerhaus-Saal, Mengestraße 20

Musikkabarett, 17 Uhr, Bürgerhaus-Saal, Mengestraße 20 The Low Flying Ducks, Indie-Blues, 17 Uhr, Ursula-Falke-Terrassen

Mehr zum Thema

Das gesamte Programm der 15. Ausgabe von 48h Wilhelmsburg ist im Internet zu finden. Auf der Website gibt es zudem Empfehlungen für barrierearme Routen über die Elbinseln sowie eine interaktive Karte.