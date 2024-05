Hamburg. Streckenabschnitt auf Jungfernstieg gehört beim Triathlon zu den Highlights. Doch Veranstalter kündigt nun Änderungen an.

Die aktuellen Straßenbauarbeiten in Hamburg wirken sich auch auf den World Triathlon der Champion Series am 13. und 14. Juli in der Hansestadt aus. Aufgrund der Sperrungen rund um den Jungfernstieg sind Änderungen an der Streckenführung im Elite-Rennen und der Mixed-Staffel notwendig geworden. Das teilte die Deutsche Triathlon-Union, die für die Organisation zuständig ist, am Mittwoch mit.

Hamburg Triathlon: Strecke führt nicht über den Jungfernstieg

So wird es in diesem Jahr keine gegenläufige Rad- und Laufstrecke auf dem Jungfernstieg geben. Stattdessen verläuft der Radkurs in einer größeren Schleife um die Binnenalster. Die Laufrunde in den Einzelrennen führt bis zum Ende der Mönckebergstraße und von dort zurück zum Jungfernstieg.

Die Einfahrt in die Wechselzone beziehungsweise der Einlauf zum Ziel auf dem Rathausmarkt sind von den Änderungen nicht betroffen. „Da wir die stimmungsvolle Gerade über die Poststraße zum Rathausmarkt weiter nutzen können, bleibt die weltweit einzigartige Atmosphäre aber die gleiche“, sagte Projektleiter Konrad Straube. (dpa)