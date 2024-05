Hamburg. Bei einem Spaziergang durch den beliebten Hamburger Park fällt auf: Viele Elemente sind trockengelegt. Woran das liegt.

Planten un Blomenist Deutschlands beliebtester Park. Das Areal, das 47 Hektar mitten in der Hamburger Innenstadt umfasst, ist auch für seine Wasserlichtspiele bekannt, die im vergangenen Jahr wegen einer Leckage allerdings vorzeitig beendet werden mussten. Nach einer längeren Phase der Reparatur ist die sogenannte Wasserlichtorgel seit Anfang Mai wieder in Betrieb.

Doch bei einem Spaziergang durch den Park fällt auf, dass viele andere Springbrunnen und Wasserstellen derzeit nicht in Betrieb sind. „Sie mussten zum Teil wegen technischer Mängel an der Stromversorgung, beziehungsweise an den Pumpen und/oder wegen Beckenundichtigkeiten außer Betrieb genommen werden“, bestätigt Elsa Scholz, Sprecherin des Bezirks Mitte, die Beobachtung.

Planten un Blomen: Wasseranlagen im beliebtesten Park Deutschlands defekt

Sie versichert: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, zumindest Teilbereiche wieder in Betrieb nehmen zu können. Darüber hinaus soll zeitnah ein Gutachten beauftragt werden, das die Wasserbereiche systematisch untersucht und einen Sanierungsplan aufstellt.“

Auch an der Wasserorgel wurden zahlreiche Reparaturarbeiten durchgeführt. „Zum einen wurde im Bereich der Rohrdurchführungen zur Pumpe eine neue Schicht Asphaltmastix aufgebracht, um ein Durchsickern von Wasser zu verhindern. Darüber hinaus wurde im Bereich der Druckwasserleitung zur Pumpe ein neues Rohr mit neuen Dichtungen eingesetzt und so eine undichte Stelle behoben“, sagt die Bezirkssprecherin.

Park in Hamburger: Wasserlichtspiele in Planten un Blomen sind beliebtes Spektakel

Im Herbst seien weitere Arbeiten an Druckleitung und Pumpe nötig. Doch bis dahin wird es die beliebten Wasserlichtspiele erst mal geben, die viele Hamburger in den Sommermonaten für ein Picknick im Park nutzen.