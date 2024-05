Hamburg. Planten un Blomen landete in einem bundesweiten Ranking auf Platz 1. In einer Blitzumfrage äußerten sich Hamburger dazu. Das Ergebnis.

Planten un Blomen in der Hamburger City ist der beliebteste Park in ganz Deutschland – das geht aus einem aktuellen Ranking des Vergleichsportals Testberichte.de hervor, in dem 1760 Parks aufgelistet werden. Dass Hamburg mit seinen vielen Grünanlagen auch im bundesweiten Vergleich punkten kann, überrascht wohl die meisten Menschen in der Hansestadt nicht. Aber hat Planten un BlomenPlatz 1 verdient? Die Meinungen dazu reichen von „auf jeden Fall“ bis „gibt schönere Parks“.

Für Annika, die ihren Nachnamen nicht veröffentlichen möchte, ist der Fall klar. Planten un Blomen? „Der Park ist einfach der Hammer“, sagt die 49-Jährige, die am Freitagmorgen bereits die ersten Sonnenstrahlen im Park genießt. An einem Tag wie diesem zeigt sich Planten un Blomen – der Park punktet vor allem mit seinen Wasserspielen, dem Rosengarten und dem japanischen Garten – von seiner besten Seite.

Planten un Blomen beliebtester Park? Hamburgerin: „Hier fühle ich mich wohl“

„Für jeden etwas dabei, egal ob Groß oder Klein“ – so lautet auch das Urteil von Caroline (56) zu Planten un Blomen. Für die gebürtige Amerikanerin und langjährige Wahlhamburgerin gibt es nur einen Park, den sie noch lieber mag: den Grant Park in ihrer Heimatstadt Chicago, mit seinem direkten Zugang zum riesigen Michigansee.

Auch Almuth ist am Mittag mit einer Freundin und ihren Hunden in Planten un Blomen unterwegs. Und das aus einem einfachen Grund: „Hier fühle ich mich wohl“, sagt sie.

Hamburger Park Planten un Blomen – „mit Stadtpark kann er nicht mithalten“

Es gibt jedoch auch einige Hamburger, die den Park in der City nur als eine von vielen schönen Erholungsoasen in der Stadt wahrnehmen. Der Name einer anderen Grünanlage fällt im Gespräch über Parks in Hamburg mindestens genauso oft wie Planten un Blomen: der Stadtpark in Winterhude.

„Vom Aussehen ist Planten un Blomen schon sehr schön“, sagt der 20-jährige Tius. „Von der Größe her kann der Park aber nicht mit dem Stadtpark mithalten.“ Zumal der Stadtpark auch mehr Ruhe biete. In dem großen Park-Ranking landete er bundesweit auf Platz 33. Unter den Hamburger Grünanlagen belegte er jedoch Platz 2.

Auch der Stadtpark in Winterhude steht bei vielen Hamburgern Hoch im Kurs. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Stadtpark und Jenischpark begeistern die Hamburger ebenfalls

Stadtpark oder Planten un Blomen? Kat entscheidet sich wegen eines Alleinstellungsmerkmals des Parks für Planten un Blomen, wo sie auch gerne malt. „Pflanzen wie hier sieht man sonst nirgendwo“, sagt die 47-Jährige.

Der Jenischpark in Hamburg-Othmarschen erfreut sich großer Beliebtheit unter Hamburgern. Foto: Roland Magunia © FUNKE Foto Services | Roland Magunia

Aber auch andere Parks stehen bei Hamburgern ganz oben auf der Liste. „Der Jenischpark ist mein Favorit“, sagt etwa Carola. „Der alte Baumbestand, die Weite und die Nähe zur Elbe – das finde ich einfach toll“, so die 74-Jährige. Im großen Park-Ranking erreichte der Jenischpark in Othmarschen immerhin Platz 57, im Hamburg-Ranking Platz 3.

Deutschlands schönster Parks: In Hamburg können auch kleinere Parks punkten

Und auch ein kleiner, außergewöhnlicher Park überzeugt einige Hamburger. „Mein zweitliebster Park ist der Wohlers Park“, sagt Kat. Der ehemalige Friedhof in Altona könne mit seinem ganz eigenen Charme punkten.

Ebenfalls sehr beliebt bei Hamburgern ist der Innocentiapark in Harvestehude, der 1884 nach englischem Vorbild angelegt wurde und den Spitznamen „Innopark“ trägt. Mit seiner großen Wiese lockt er nach Feierabend und an den Wochenenden Jung und Alt ins Freie. „Hier ist alles etwas gemütlicher als in den großen Parks“, sagt eine Spaziergängerin. In dem Park-Ranking schaffte der Innocentiapark es jedoch nur auf Platz 1073.