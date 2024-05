Hamburg. Ein Onlineportal hat 1,8 Millionen Bewertungen von Grünanlagen im ganzen Land analysiert. Hamburg belegt mehrere Top-Plätze.

Gerade jetzt zum Beginn des Frühsommers sind sie besonders beliebt: die Grünanlagen und Parks in Hamburg. Dabei sticht eine grüne Oase besonders hervor. In einem Ranking des Vergleichsportals Testberichte.de, in dem 1760 Parks aufgelistet werden, belegt Planten un Blomen Platz 1.

Damit ist die Grünanlage in der Hamburger Innenstadt auch beliebter als bekannte Grünanlagen wie der Englische Garten in München (Platz 29) und der Park Sanssouci (Platz 30) in Potsdam.

Mehr als 1,8 Millionen Onlinebewertungen zu 1800 Parks in Deutschland hat das Portal ausgewertet, davon 67 Parks in Hamburg. Bei dem so entstandenen großen Park-Ranking erreichte Planten un Blomen 4,8 von 5 möglichen Sternen. Der Park, der auch für seine Wasserspiele bekannt ist, umfasst 47 Hektar und ist Teil eines früher die gesamte Innenstadt umschließenden Grüngürtels.

Planten un Blomen ist auch wegen der Wasserspiele besonders beliebt bei Besuchern. © HA | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

In den 21.877 Bewertungen bei Google werde die Anlage im Zentrum von Hamburg nicht nur für seine Wasserspiele, die sauberen Toiletten und die vielen Sitzgelegenheiten gelobt, sondern vor allem für den Japanischen Garten sowie den Rosengarten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Der Japanische Garten in Planten un Blomen. © HA | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Aber auch andere Hamburger Parks schneiden gut ab – etwa der Stadtpark (Platz 33) in Winterhude, der Jenischpark (Platz 57) in Othmarschen und die Großen Wallanlagen (Platz 82) in der Neustadt.

Hamburgweit landete der Stadtpark auf Platz 2 (Archivbild). © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez

Die beliebtesten Parks in Hamburg – die Top 10:

Planten un Blomen (Platz 1 im bundesweiten Ranking) Stadtpark (Platz 33) Jenischpark (Platz 57) Große Wallanlagen (Platz 82) Kleine Wallanlagen (Platz 133) Volkspark (Platz 134) Park an der Außenalster (Platz 144) Altonaer Balkon (Platz 195) Alsterwiese Schwanenwik (Platz 222) Hirschpark (Platz 257)

Wenig beliebt in Hamburg dagegen ist der Schleemer Park in Billstedt, der mit 4,0 Sternen nur Platz 1659 im Gesamtranking belegt. Die Google-Nutzer bemängelten hier insbesondere, dass die Grünfläche oft vermüllt sei.

Ranking – die drei beliebtesten Parks Deutschlands:

Planten un Blomen, Hamburg Muskauer Park, Bad Muskau (Oberlausitz) Eremitage, Bayreuth

Parks in Deutschland: Unbeliebteste Grünanlage ist in Sachsen-Anhalt

Auf den letzten drei Plätzen landeten der Goethepark in Zeitz (Sachsen Anhalt), der Stadtpark Schwerte (Nordrhein-Westfalen) und der Tamra-Hemelingen-Park in Bremen.

Diese Grünanlagen wurden von vielen Spaziergängern als dreckig, vermüllt und ungepflegt wahrgenommen, heißt es in der Mitteilung von Testberichte.de. Häufig sei von herumliegenden Kronkorken, Glasscherben und Hundekot berichtet worden.

Grundlage der Auswertung waren Google-Rezensionen zu Parks in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet. Mit eingeflossen in das Ranking sind kleine und große Anlagen, die ganzjährig kostenlos zugänglich sind und deren Hauptzweck die Erholung und das Spazierengehen sind.