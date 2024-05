Hamburg. Das Opfer war am Sonnabendnachmittag im August-Bebel-Park mit zwei Männern aneinandergeraten. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Bei einem Streit im August-Bebel-Park in St. Georg ist am Sonnabendnachmittag ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hamburg war er gegen 15.20 Uhr mit zwei Männern aneinandergeraten, wurde von ihnen mit Pfefferspray attackiert und dann durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Männer in Richtung Repsoldstraße.

Polizei Hamburg sucht nach Messerangriff in St. Georg Zeugen

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist nach einer Notoperation stabil. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Deswegen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Bei den Gesuchten soll es sich um zwei Männer handeln, die als vermutlich arabischstämmig und schlank beschrieben wurden. Einer der Männer sei circa 175 cm groß und der Komplize wesentlich kleiner gewesen. Darüber hinaus soll ein Täter ein rotes Basecap, der andere ein weißes Fußballtrikot getragen haben.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder Hinweise zu den noch Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

