Hamburg. Die Haltestelle Horner Rennbahn stellt einen Meilenstein beim U4-Projekt dar. Was bei der Fahrt mit der U2 zu beachten ist.

Das U4-Projekt im Osten Hamburgs hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Haltestelle Horner Rennbahn, an der Züge der U-Bahn-Linie U2 halten und künftig auch die Züge der U4 Richtung Horner Geest abfahren werden, ist fertig.

Es sei erfreulich, dass „dieses Projekt, das zeitlich im Rahmen geblieben ist, das Vertrauen der Menschen in die öffentliche Hand stärkt“, sagte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks zur Einweihung der Station am Freitag. Immerhin gebe es ja derzeit „einige private Bauvorhaben, die ins Stocken geraten sind – der Elbtower und dieses Einkaufszentrum“, wie der Grünen-Politiker mit einem Augenzwinkern und mit Blick auf das Überseequartier in der HafenCity betonte.

U-Bahnstation Horner Rennbahn in Hamburg besonders hell ausgeleuchtet

Tjarks war gemeinsam mit dem neuen Hochbahn-Chef Robert Henrich mit einem Sonderzug in die Station am Rande des Einkaufszentrums in Horn eingefahren, die eine Reihe von Neuerungen für die Fahrgäste bringt. Sie ist mit etlichen LED-Leuchten ausgestattet und daher heller als andere Haltestellen. Dazu kommen weitere Investitionen in die Sicherheit, wie ein Rettungsweg im Tunnel und eine Entrauchungsanlage für den Brandfall.

Aber auch beim Verkehr ändert sich für die Passagiere jetzt einiges. Denn schon ab kommenden Montag (6. Mai) fahren die Züge der U2 ab der neuen Station wieder Richtung Billstedt/Mümmelmannsberg. Damit verkehrt die U2 nach einem Jahr Sperrung wieder durch Horn.

Horner Rennbahn VV – noch kein reibungsloser Ablauf für Fahrgäste der U-Bahn

Bis zum Frühjahr 2025 wird die Verbindung an der Haltestelle Horner Rennbahn jedoch noch stocken. Laut Hochbahn müssen Fahrgäste an dieser Station aussteigen, um Bahnsteig und Zug zu wechseln. „Nur so kann betrieblich ein störungsfreier Fünfminutentakt angeboten werden“, heißt es dazu von dem Verkehrsbetrieb. Wenn die gesamten Umbaumaßnahmen voraussichtlich in gut einem Jahr beendet sein werden, könne man wieder ohne Umstieg weiterfahren.

Fahrgäste der U-Bahn-Linie U2 müssen an der Station Horner Rennbahn umsteigen. © Hamburger Hochbahn AG | Hamburger Hochbahn AG

Der Bau der Haltestelle und der weiteren Projekte für die U4 hatte auch bisher immer wieder zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste geführt, während die Planungen zumindest zeitlich eingehalten wurden: Die Haltestelle sollte bis April fertig sein, nun wurde die Einweihung am 3. Mai gefeiert und damit nur wenige Tage später als angekündigt. Die Kosten indes hatten sich durch die Inflation stark erhöht.

HVV: U4 wird Verbesserungen für Tausende Hamburger bringen

Doch die umfangreichen, jahrelangen Umbauten, die auch die Nachbarschaft stark belastet hatten, werden für die Region langfristig einige Verbesserungen im Verkehr bringen.

Mehr zum Thema

Denn mit der U4-Verlängerung erhalten rund 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmals einen Schienenanschluss. Bisher verbindet die U4 die HafenCity und die Innenstadt und fährt anschließend auf der Strecke der U2 über die Horner Rennbahn in Richtung Billstedt.

U4 in Hamburg: Züge fädeln künftig an der Horner Rennbahn aus

In Zukunft ändert sich die Anbindung: Dann werden die Züge hinter der Horner Rennbahn in Richtung Nordosten auf einer 1,9 Kilometer langen Strecke die zwei neuen Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest bedienen.

Den Anschluss der östlichen Stadtgebiete durch den öffentlichen Nahverkehr hat es übrigens schon einmal gegeben: Bereits 1835 fuhr eine Pferdebuslinie von Horn in die Innenstadt.