Hamburg. Mann floh nach der Tat vom Hauptbahnhof. In einem anderen Hamburger Fall setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Ein junger Mann, der im Juni 2023 eine Parfümflasche aus einem Geschäft am Hachmannplatz vor dem Hamburger Hauptbahnhof gestohlen und dabei einen Wachmann verletzt haben soll, wird nun mit drei Bildern aus Überwachungskameras von der Polizei gesucht.

Der Ladendiebstahl im Zusammenklang mit der Verletzung des Wachmanns – von den Behörden als räuberischer Diebstahl eingestuft – waren für die Staatsanwaltschaft Anlass genug, einen gerichtlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung zu erwirken. Demnach stahl der Gesuchte am 16. Juni 2023, gegen 18 Uhr, aus dem Geschäft ein Parfüm der Marke Versace im Wert von rund 90 Euro.

Parfüm gestohlen, Wachmann verletzt: Wer kennt den Täter?

Ohne die Ware zu bezahlen, war er damals zum Ausgang gegangen. Als ein Wachmann ihn ansprach, soll der Täter den Mitarbeiter geschlagen haben und anschließend in Richtung der Bahngleise geflüchtet sein. Bei dem Angriff war der Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden, so die Polizei.

Ein weiteres Bild, es entstand kurz nach der Tat an den Bahngleisen im Hauptbahnhof Hamburg. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Verdächtigen führten, wird jetzt öffentlich nach ihm gefahndet. Gesucht wird ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann mit „südländischer Erscheinung“. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Hemd mit hellem Muster, eine schwarze Steppjacke, eine weiße Hose, weiße Turnschuhe und einen schwarz-weißen Fischerhut.

Die Polizei sucht diesen Mann. Wer kennt ihn? Wer kann Hinweise im Zusammenhang mit dem räuberischen Diebstahl am 16. Juni 2023 geben? © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Polizei Hamburg sucht auch Zeugen nach versuchtem Raubüberfall auf Kiosk

Die Polizei sucht außerdem in einem anderen, aktuellen Hamburger Fall Zeugen, hier laufen die Ermittlungen wegen eines versuchten Raubdelikts. Am Mittwoch (24. April) bedrohten drei etwa 18 bis 20 Jahre alte, mit Sturmhauben maskierte Männer den Mitarbeiter eines Kiosks an der Steilshooper Straße mit einem Messer. Sie forderten das Geld aus der Kasse. Doch als der 41-Jährige sie auf die Videoüberwachung hinwies, machte sich das Trio ohne Raubgut aus dem Staub.

Die Polizei setzte viel Mensch und Material in Bewegung, darunter mehrere Streifenwagen am Boden und den Hubschrauber „Libelle 2“ in der Luft, blieb letztlich aber erfolglos: Den Tätern gelang die Flucht. Einer von ihnen trug, so die Polizei, zum Tatzeitpunkt eine dunkle Daunenjacke, eine graue Jogginghose und dunkle Schuhe. Einer seiner Komplizen war ebenfalls mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 040/428 65 67 89: Wer kennt den/die Täter, wer hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung gemacht?