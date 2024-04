Hamburg. Der 20-Jährige stahl einer Frau am Hauptbahnhof ihren Koffer. Kurz darauf nahm er sein zweites Opfer ins Visier – und wurde erwischt.

Ein 20 Jahre alter Dieb wollte sich mit seiner Beute am Hamburger Hauptbahnhof, wo seit dem 1. April nach dem Waffenverbot auch ein Alkoholkonsumverbot gilt, offenbar nicht zufriedengeben und langte bereits kurz nach seiner ersten Tat ein zweites Mal zu. Doch sein dreistes Vorgehen wurde ihm zum Verhängnis: Nun sitzt der junge Mann in der Untersuchungshaftanstalt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Sein erstes Opfer war demnach eine 63-jährige Frau, die am Sonnabendabend von Hamburg aus Richtung Kiel fahren wollte. Gegen 20.20 Uhr suchte sie die Sicherheitswache der Bundespolizei auf und gab an, dass sie soeben in einer noch im Hauptbahnhof auf Gleis 7 stehenden Regionalbahn bestohlen worden sei.

Hauptbahnhof Hamburg: Dieb stiehlt Koffer und langt kurz darauf wieder zu

Die Frau habe ausgesagt, dass ihr roter Koffer aus dem Zug gestohlen worden sei, so Bundespolizeisprecher Woldemar Lieder. Die 63-Jährige berichtete zudem, dass ein Zeuge den Tatverdächtigen gegen 20.10 Uhr mit dem Koffer noch aus dem Zug habe laufen sehen.

Nach Angaben der Bundespolizei befanden sich in dem Koffer persönliche Gegenstände der Frau im Wert von rund 300 Euro. Die Beamten sichteten umgehend Videos aus den Überwachungskameras und konnten Fahndungsbilder zum Täter erstellen.

Nur rund 25 Minuten nach der ersten Tat erwischte die Polizei den Mann bei seinem nächsten Diebstahl im Hamburger Hauptbahnhof. „Während der Fahndung wurde der Beschuldigte bei einem weiteren Taschendiebstahlversuch gegen 20.52 Uhr festgestellt“, so Lieder. Nach seinen Angaben soll der 20-Jährige bei Gleis 12 auf einer Rolltreppe mit seinem Arm hinter dem Rücken einer Frau in Richtung Handtasche gegriffen haben.

Hauptbahnhof Hamburg: Polizei verfrachtet dreisten Dieb in U-Haft

Bundespolizisten nahmen den Mann umgehend fest und führten ihn zum Revier im Hauptbahnhof. Lieder: „In der Wache konnten einzelne aus dem Diebstahl erlangte Gegenstände bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden.“

Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten zudem eine kleine Menge eines Betäubungsmittels. Auch die Drogen wurden sichergestellt. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest.

Wegen bestehender Haftgründe wurde der Dieb nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer DNA-Probenentnahme dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. „Gegen den Mann wurden unter anderem zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet“, sagt Bundespolizeisprecher Lieder. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.