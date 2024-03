Hamburg. 39-Jähriger wird von einem Pärchen am Alsteranleger attackiert. Polizei sucht zwei Zeugen, die interveniert haben sollen.

Am vergangenen Mittwoch wurde ein 39-Jähriger am Jungfernstieg von einem jungen Mann und einer Jugendlichengeschlagen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 39-Jährige Mann gegen 23.45 Uhr am Alsteranleger auf, als er mit dem 19-Jährigen und dessen 16-jähriger Begleiterin in Streit geriet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann im weiteren Verlauf auf den Älteren zugelaufen sein und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass er zu Boden stürzte.

Polizei Hamburg sucht zwei unbekannte Zeugen

Anschließend soll der 19-Jährige weiter auf den am Boden Liegenden eingeschlagen haben. Auch seiner Begleiterin wird vorgeworfen, dem Mann gegen den Kopf getreten zu haben. Der 39-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen am Kopf. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und später wieder freigelassen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei zwei unbekannte Zeugen, die den Vorfall beobachtet und die Angreifer aufgefordert haben, den Mann in Ruhe zu lassen. Die Polizei Hamburg bittet Personen, insbesondere die zwei Zeugen, die den Angriff beobachtet haben und Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer anderen Polizeidienststelle zu melden.