Hamburg. Mitte Juni eröffnet E-Auto-Hersteller Nio in der Innenstadt. Dort wird es weit mehr geben als nur Luxusfahrzeuge mit viel PS.

Phlipp Tu und Jörg Däweritz gefiel, was sie am Donnerstagnachmittag auf ihrer Baustelle an den Großen Bleichen zu sehen bekamen. Unmittelbar neben dem Alsterhaus entsteht bis Mitte Juni das wohl ungewöhnlichste Autohaus in Hamburg.

Der chinesische ElektroautoherstellerNio errichtet unweit des Jungfernstiegs ein sogenanntes Nio House, einen Verkaufsraum, der eine Mischung aus Kunstgalerie, Bibliothek, Eventcenter, Café und Co-Working-Space sein wird.

Im November haben die Arbeiten in der ehemaligen Filiale des Inneneinrichters Zara Home begonnen. „Wir wollen eine tolle Begegnungsstätte in toller Lage schaffen. Nicht nur für Besitzer oder Interessenten unserer Fahrzeuge, sondern für alle Hamburgerinnen und Hamburger“, sagt Däweritz, Regionalmanager für den norddeutschen Raum. „Unsere Fahrzeuge sind im gehobenen Preissegment angesiedelt. Das passt hier in die Umgebung gut rein. Es gibt hier schöne und hochwertige Läden. Wir ergänzen uns gut mit denen“, fügt Nio-House-Manager Tu hinzu.

Im Nio House Berlin gibt es eine Bibliothek mit Lounge. Ähnlich soll es auch in Hamburg aussehen. © Nio House | hiepler

Der Trend, dass immer mehr Autohersteller in die Hamburger Innenstadt ziehen, hat sich in den vergangenen Jahren gehalten. Neben Nio werden auch die Luxusmarken Ferrari (Neuer Wall), Aston Martin (Deutschlandhaus am Gänsemarkt) sowie der chinesische Hersteller BYD (Ballindamm) Verkaufsräume in der City eröffnen.

Neues Autohaus in Hamburg – „Branche befindet sich im Wandel“

Die Zeiten, in denen Autohäuser aus großen Parkflächen und kleinen Verkaufshäuschen ohne jeglichen Charme bestehen, sind vorbei. „Unsere Branche befindet sich im Wandel. Wenn man viel Geld für ein Fahrzeug investiert, will man auch ein gewisses Kauferlebnis erfahren. Man will nicht nur den Kaufvertrag unterschreiben und vom Hof fahren. Wir haben bereits eine Community, aber diese kann und soll noch wachsen“, sagt Däweritz, der seit 30 Jahren in der Branche tätig ist.

Im Nio House in Berlin finden regelmäßig Events wie Lesungen statt. © Nio House | Nio Houses

Auf klassiche Werbung wie Spots im Fernsehen verzichtet das Unternehmen. Sie setzen neben ihrer eigenen App, in der Kunden unter anderem Feedback zu den Fahrzeugen geben können, und die sozialen Medien vor allem auf eine Mund-zu-Mund-Propaganda. In Sachen Bekanntheit, daraus machen Tu und Däweritz keinen Hehl, gibt es für Nio noch Luft nach oben.

Hamburg wird der vierte Standort für ein Nio House

Bei den E-Fahrzeugen dominiere vor allem der US-Gigant Tesla mit seinem exzentrischen Chef Elon Musk. Bislang gibt es die Nio-Fahrzeuge in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden. „Wir sehen Tesla nicht als den Konkurrenten, den wir unbedingt attackieren wollen. Sie waren eher Pioniere in unserer Branche“, sagt Däweritz.

2014 wurde Nio in Shanghai gegründet. Mittlerweile wird nur noch das Fahrzeug in China produziert. Das Designzentrum unter der Leitung von Chefdesigner Chris Thompsen Marke befindet sich in München, das Forschungs- und Chassiszentrum ist in Oxford (USA), die Softwareentwickler sitzen in Kalifornien.

Nio hatte 2016 den schnellsten E-Sportwagen der Welt

Für Aufsehen sorgte Nio in der Vergangenheit bereits mit dem 1,2 Millionen US-Dollar teuren Luxussportwagen EP9, der 2016 auf den Markt kam und bei Testfahrten auf dem Nürburgring beachtliche 313 Kilometer pro Stunde erreichte. So schnell war zuvor kein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Mittlerweile fokussiert sich das Unternehmen auf Luxuslimousinen und SUVs, die in Konkurrenz zu den Nobelmarken Mercedes und Audi treten sollen.

Hamburg wird nach Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am Main der vierte Standort für ein Nio House. „Hamburg ist ja bekanntlich das Tor zur Welt. Das Understatement und die Bodenständigkeit der Hamburger passt gut zu den Werten von Nio. Dazu gibt es eine interessante Kunst- und Kulturszene hier, was zum Event-Charakter unseres Nio Houses passt“, sagt Tu.

Hamburg City: Hightech-Autohaus von Nio will Konzerte veranstalten

Im Untergeschoss werden künftig bis zu fünf Modelle des Elektroautoherstellers in einem Showroom präsentiert. Ein Stockwerk höher ist der Event- und Co-Working-Space samt Café mit Kinderspielecke, das Nio selbst betreibt.

In den Nio Houses finden regelmäßig Yogakurse statt. © Nio Houses | Nio Houses

Regelmäßig sollen in dem Autohaus der etwas anderen Art Events – von der Kunstausstellung über Sofakonzerte und Sportveranstaltungen bis hin zu Yogakursen – stattfinden. „An den anderen Standorten arbeiten wir auch mit vielen lokalen Künstlern zusammen, denen wir eine besondere Bühne bieten wollen. Das kommt hervorragend an“, sagt Tu.

Trotz der hochpreisigen Autos planen die Hamburger Verantwortlichen einen Ort für jedermann. Am Kurfürstendamm in Berlin beispielsweise können Menschen einen Platz im Co-Working-Space kostenlos für zwei Stunden buchen. Plant man einen längeren Aufenthalt, werden 50 Euro für den Tag als Pauschale fällig. Ein ähnliches Modell sei auch für Hamburg vorstellbar.

Autohaus in der City: Nio will besonderen Hamburg-Drink anbieten

Aktuell arbeiten die Verantwortlichen bereits an einem Eventplan. „Details können wir noch nicht verraten. Aber wir werden uns auf jeden Fall etwas Besonderes überlegen. In allen unseren Häusern gibt es einen besonderen alkoholfreien Drink. Den wird es natürlich auch hier in Hamburg geben“, sagt Däweritz.

Bis dieser eisgekühlt serviert wird, muss auf der Baustelle im wohl ungewöhnlichsten Autohaus Hamburgs aber noch einiges fertiggestellt werden. „Wir wollen das ohnehin schon tolle Einkaufserlebnis in Hamburg nicht übertrumpfen, sondern erweitern. Die Menschen sollen neugierig sein und sagen: Oh, hier bei Nio passiert was. Es wird eine Wohlfühloase“, frohlockt Däweritz.