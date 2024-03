Hamburg. Fast-Food-Filiale in der Nähe der Mönckebergstraße ist dauerhaft geschlossen. Eigentümer will Räume vorübergehend selbst nutzen.

Am Ida-Ehre-Platz, einst ein Magnet für hungrige Passantinnen und Passanten, herrscht nun ungewohnte Leere: Die McDonald‘s-Filiale zwischen Mönckebergstraße und Steinstraße in der Hamburger City ist dauerhaft geschlossen.

Die goldenen Bögen, Symbol für schnelle Mahlzeiten, sind verschwunden. Was übrig geblieben ist: eine verwaiste Geschäftsfläche und ein von einem Bauzaun verdecktes Schaufenster. Doch was wird jetzt aus den Räumlichkeiten zwischen Schanzenbäckerei und Blue-Tomato-Store?

McDonald‘s hat keine Filiale mehr am Ida-Ehre-Platz in Hamburg

„Wir haben unser Restaurant am Ida-Ehre-Platz 10 in Hamburg zum 31. Dezember 2023 dauerhaft geschlossen“, sagt ein McDonald‘s-Sprecher auf Anfrage. Auslöser dafür seien strategische Gründe gewesen. „Das bedeutet, dass wir unser aktuelles Restaurant- und Küchenkonzept an diesem Standort nicht in Gänze realisieren können“, so der Sprecher.

Diese Strategie umfasse unter anderem effiziente Abläufe. So sei ein digitales Restaurantkonzept inzwischen Standard, digitale Bestellterminals seien in mehr als 1000 McDonald‘s-Filialen zu finden. „Leider war und ist die Infrastruktur für die Umsetzung aller weiteren technischen Neuerungen an einigen Standorten jedoch nicht gegeben, weshalb wir im Zuge unserer fortlaufenden Modernisierung gelegentlich einzelne Restaurants aufgeben“, sagt der Sprecher.

Die Geschäftsfläche der ehemaligen McDonald‘s-Filiale am Ida-Ehre-Platz soll in Zukunft wieder vermietet werden. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Allen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei ein Angebot unterbreitet worden, in andere Restaurants des Franchise-Partners zu wechseln. Davon gebe es derzeit noch zehn weitere im Hamburger Stadtgebiet, so der McDonald‘s-Sprecher. Konkrete Pläne für eine neue Filiale in der Nähe gebe es bislang nicht.

Hamburger Innenstadt: Hochbahn will Räume vorübergehend selbst nutzen

Besitzer des Rotklinkerbaus am Ida-Ehre-Platz in der City ist die Hamburger Hochbahn. Direkt nebenan an der Steinstraße befindet sich im Hochbahn-Haus die Betriebszentrale des Unternehmens. Die ehemalige McDonald‘s-Fläche werde die Hochbahn eigener Aussage nach vorübergehend selbst nutzen.

„Wir werden im Hochbahn-Haus die Lüftungs- und Klimatechnik erneuern müssen. Hierzu benötigen wir Ausgleichsflächen, für die wir die Räumlichkeiten in der ehemaligen McDonalds-Filiale nutzen werden“, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum. Das werde insgesamt zwei bis drei Jahre dauern.

McDonald‘s: Neuvermietung der Fläche beabsichtigt

Die Hochbahn wolle für eine attraktive Gestaltung der Außen- und Glasflächen sorgen. „Danach ist eine Neuvermietung beabsichtigt“, sagt Kreienbaum. Doch es werde keine Gastronomie einziehen.

Hintergrund: „Es gab eine deutliche Geruchsbelästigung“, sagt der Hochbahnsprecher. Bei einer erneuten gastronomischen Vermietung bräuchte es eine neue Entlüftungsanlage. Doch diese könne nur über den Zugang des Hochbahn-Hauses eingebaut werden. „Wir werden diese Umbauten nicht machen lassen, da wir bei uns im Haus eine kritische Infrastruktur haben“, so der Sprecher.