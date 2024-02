Hamburg. In Billstedt geraten in der Nacht zu Donnerstag drei abgemeldete Autos in Brand. Kurze Zeit später brennt auch noch ein Mercedes.

Insgesamt vier Pkw-Brände haben Polizei und Feuerwehr in Hamburg-Billstedt in der Nacht zu Donnerstag in Atem gehalten. Zunächst gingen auf einem Parkdeck über einem Penny-Markt drei BMW in Flammen auf. Wenige Stunden später brannte dann auch noch ein Mercedes ein paar Straßen entfernt aus. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie ein Sprecher des Lagedienstes dem Abendblatt sagte.