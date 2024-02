Hamburg. Bedrohung sorgt für Einsatz von einem Dutzend Streifenwagen an der Gewerbeschule Anckelmannstraße. Beamte durchsuchen Gebäude.

Ein Drohanruf hat am Dienstag erneut einen Großeinsatz der Polizei an einer Hamburger Schule ausgelöst. Schwer bewaffnete Beamte durchsuchten die Berufliche Schule an der Anckelmannstraße im Stadtteil Borgfelde. Er habe jedoch keine akute Gefahr festgestellt werden können, sagte Polizeisprecher Sören Zimbal dem Abendblatt. Bereits am Montag hatte es nach seinen Worten mehrere, ähnliche Anrufe an Hamburger Schulen gegeben.