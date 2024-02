Hamburg. Verdeck des Rades von Wibke und Philip Cassirer wird immer wieder aufgeschlitzt. Paar bittet Nachbarschaft um Hilfe. Was der ADFC sagt.

Mehr Bewegung, weniger Parkdruck und gleichzeitig die Umwelt entlasten: Das sind die Gründe, aus denen sich immer mehr Menschen in den vergangenen Jahren für den Kauf eines Lastenrads entschieden haben. So auch Familie Cassirer aus Hamburg-Hamm. Knapp 4500 Euro investierten Modedesignerin Wibke Cassirer und ihr Mann Philip vor fünf Jahren in ein funkelnagelneues Lastenrad – dafür hatten sie mehr als ein Jahr lang gespart.