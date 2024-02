Hamburg. Am Sonntagmittag wird der Rettungsdienst zu einer Wohnung in Hamburg-Billstedt gerufen. Reanimationsversuche bleiben erfolglos.

Der Tod eines Kindes in Hamburg-Billstedt beschäftigt Ermittler des Landeskriminalamts. Gegen 12.15 Uhr am Sonntag (25. Februar) wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr in eine Wohnung an der Merkenstraße gerufen.