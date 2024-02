Hamburg. Bei einem Schwerpunkteinsatz sprechen die Beamten 25 Platzverweise aus. Immer wieder kommt es auf der Flaniermeile zu Attacken.

Bei einer Großkontrolle am Jungfernstieg hat die Polizei Hamburg in der Nacht zu Sonnabend einen Mann in Gewahrsam genommen, der wegen schweren Raubes gesucht wurde. Der 20-Jährige soll die Tat im Bereich Reeperbahn auf St. Pauli begangen haben. Nach der Feststellung seiner Personalien kam der Mann aber wieder auf freien Fuß, da er über einen festen Wohnsitz verfügt.