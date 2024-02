Hamburg. Ursprünglich sollte der Protestzug vom Steindamm zum Jungfernstieg führen. Doch am Mönckebergbrunnen war Schluss.

Eine Pro-Palästina-Demonstration in der Hamburger Innenstadt ist am Freitagnachmittag (23. Februar) vorzeitig beendet worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte der Veranstalter zu dem Protestzug unter dem Motto „Stoppt den Genozid in Gaza“ 1500 Teilnehmende erwartet.