Hamburg. Drei Männer wollen in Friseursalon und Fahrschule einsteigen. Doch sie haben die Rechnung ohne eine aufmerksame Anwohnerin gemacht.

Die Polizei Hamburg hat in der Nacht zu Freitag drei mutmaßliche Einbrecher (28, 34, 32) festgenommen. Sie hatten versucht, in eine Fahrschule und einen Friseursalon in Billstedt einzusteigen. Eine aufmerksame Anwohnerin alarmierte die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche aus Richtung der Möllner Landstraße gehört hatte.