Hamburg. Am Freitagmittag geriet in einer Laube in Rothenburgsort Mobiliar in Brand. Der mutmaßliche Bewohner verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ein Mann ist bei einem Brand in einer Gartenlaube an der Großmannstraße (Stadtteil Rothenburgsort) am Freitagmittag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg geriet in einem Holzhaus des Kleingartenvereins 150 gegen 11.30 Uhr Mobiliar in Brand.