Hamburg. Am Gleis 13 im Hauptbahnhof startet gerade ein Zug nach Köln. Da springt ein Mann an Bord und bringt sich und andere in Lebensgefahr.

Diese Aktion hätte tödlich enden können: Ein 29 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag mitten im Hamburger Hauptbahnhof auf einen bereits fahrenden Flixtrain gesprungen. Nur eine sofort eingeleitete Notbremsung habe vermutlich verhindert, dass es zu einem schweren Unfall kam, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte.