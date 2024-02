Hamburg. Schlimmer Unfall an der Rennbahnstraße in Horn. Verletzte Frau wird mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Was bekannt ist.

Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend an der Rennbahnstraße in Horn von einem Auto erfasst und auf den Asphalt geschleudert worden. Laut Lagedienst der Polizei Hamburg zog sie sich dabei Verletzungen an Hals und Kopf zu.