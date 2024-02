Hamburg. Aus einer Männergruppe heraus wurde der Mann verbal attackiert. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einer bestimmten Frau.

Nach einem homophoben Vorfall an der U-Bahn-Station Landungsbrücken sucht die Polizei Hamburg Zeugen. Ein 31-Jähriger soll dort in der Nacht zum vergangenen Sonnabend aus einer vier- bis fünfköpfigen Männergruppe heraus angesprochen und von einem der Männer queerfeindlich beleidigt worden sein, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll es sich um einen etwa 18- bis 22-Jährigen gehandelt haben, der mit einer schwarzen Pufferjacke bekleidet gewesen sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben soll.