Hamburg. Im Oktober wurde die hochmoderne Toilettenanlage am Gerhart-Hauptmann-Platz eröffnet. Warum jetzt eine langfristige Sperrung droht.

Wer beim Bummel durch die Hamburger Innenstadt ein stilles Örtchen sucht, hat es grundsätzlich nicht leicht. Öffentliche Toiletten sind Mangelware. In diesen Tagen sind Einheimische und Touristen um eine WC-Alternative in bester Lage ärmer. Die hochmoderne Toilettenanlage am Gerhart-Hauptmann-Platz, die für knapp zwei Millionen Euro errichtet und erst Anfang Oktober 2023 eröffnet wurde, ist seit dem 3. Januar gesperrt. Wiedereröffnung? Derzeit völlig unklar.