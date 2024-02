Hamburg. Die Einsatzkräfte rücken am Wasser an. Aus dem Inneren von Schiff „Ulla“ kommen am Donnerstagnachmittag dichte Rauchwolken.

Erneuter Einsatz auf dem Wasser. Nach dem dramatischen Schiffsunglück auf der Elbe, bei dem am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen war, sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag erneut aufs Wasser gerufen worden. Dieses Mal nach Finkenwerder zum Aue-Hauptdeich.