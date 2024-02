Hamburg. Am frühen Montagmorgen war das Feuer im Motorraum des Autos ausgebrochen und breitete sich dann aus. Die Brandursache ist noch unklar.

Am frühen Montagmorgen hat am Geißleinweg in Billstedt gegen 3.30 Uhr ein Transporter gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hat das Feuer im Motorraum des Mercedes begonnen und dann auf eine Hecke und einen danebenstehenden Anhänger übergegriffen.