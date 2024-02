Hamburg. Ein 70 Euro teurer Duft, den die Frau in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof gestohlen hatte, brachte sie nun ins Gefängnis.

Ihre Beute war nicht besonders spektakulär: ein circa 70 Euro teures Parfüm. Das Duftwasser hat die 24-jährige Frau am Sonnabend in einer Parfümerie im Hamburger Hauptbahnhof gestohlen. Doch nun sitzt die Diebin im Gefängnis, wie Bundespolizeisprecher Woldemar Lieder am Sonntag mitteilte. Denn die Frau geriet nicht zum ersten Mal ins Visier der Polizei Hamburg.