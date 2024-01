Hamburg. Geschichten vom Kater Jack statt Nachrichten: In einer Hamburger Buchhandlung hat die Moderatorin ihr erstes Kinderbuch präsentiert.

„Tagesschau“-Sprecherin und Moderatorin Judith Rakers ist nicht nur in der Welt der harten Nachrichten zu Hause – auch auf dem literarischen Terrain bewegt sie sich. Das hat die 48-Jährige am Sonnabend in Hamburg gezeigt, als sie in einer Buchhandlung in der Innenstadt aus ihrem ersten Kinderbuch „Judiths kleine Farm“ gelesen hat.