Hamburg. Am Donnerstagmittag stehen plötzlich mehrere Kinderwagen an der Eiffestraße in Flammen. Was steckt hinter den seltsamen Feuern?

Es waren zum Glück nur kleine Feuer, doch die Umstände sind mehr als verdächtig: Aus unbekannter Ursache sind am Donnerstag mehrere Kinderwagen in einer Hamburger Geflüchtetenunterkunft in Brand geraten. Nach Abendblatt-Informationen wird unter anderem in Richtung Brandstiftung ermittelt. Verletzt wurde zum Glück niemand.