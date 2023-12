Alte Ostsee-Seebrücken erhalten in Hamburger Speicherstadt neue Verwendung

Die alte Seebrücke in Haffkrug an der Ostsee erhält jetzt eine neue Verwendung – dank eines Hamburgers.

Hamburg/Scharbeutz. „Es ist ein sehr hartes Holz“, sagt der Hamburger Möbel-Designer Dag Jansson Perslow von Jansson Mashup Design über die alten Bohlen der ehemaligen Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee. Und es ist ein ganz besonderes Holz, aus dem Jansson Perslow in seiner Werkstatt in der Hamburger Speicherstadt nun Lounge-Möbel mit maritimer Note anfertigt.

Dag Jansson Perslow hat sich auf das Upcycling alter Hölzer spezialisiert. Jedes Möbel ist ein in seiner Werkstatt in der Speicherstadt handgefertigtes Einzelstück, das die Geschichten der alten Seebrücken bewahrt, während an der Küste die neuen Brücken bereits gebaut werden. Lieferschwierigkeiten hatten die Neubauten in den Urlaubsorten allerdings verzögert.

Ostsee: Altes Seebrückenholz aus Scharbeutz und Haffkrug wird in Hamburg zu Lounge-Möbeln

Ganz einfach ist es nicht, mit den alten Bohlen umzugehen, und viele Kollegen würden sich davor scheuen, berichtet Dag Jansson Perslow. Denn: „Das beansprucht die Maschinen und mein Werkzeug, die werden durch das harte Holz schneller stumpf. Dann muss ich eben häufiger schleifen.“ Für ihn ist das verwitterte Holz, das jahrzehntelang in der Ostsee stand, einfach faszinierend.

Dag Jansson Perslow aus Hamburg baut aus dem Holz der alten Ostsee-Seebrücken in Scharbeutz und Haffkrug einmalige Lounge-Möbel.

Foto: JoellesPhoto / Tourismus Agentur Lübecker Bucht

In seiner Werkstatt verarbeitet er ausschließlich Materialien mit Geschichte und Vergangenheit – wie beispielsweise die Dalben aus dem Hamburger Hafen, Sturmholz und nun auch das Holz der alten Seebrücken aus Scharbeutz und Haffkrug.

Aus den alten Seebrücken von Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee sind diese besonderen Lounge-Möbel entstanden.

Foto: JoellesPhoto / Tourismus Agentur Lübecker Bucht

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Faulstellen, die es in dem Holz durchaus gibt, beseitigt er. Löcher und Aussparungen, die durch Schrauben im Holz entstanden sind, bleiben dagegen erhalten. Die gehören einfach dazu und geben jedem Möbelstück einen universellen Charakter, so der Designer.

Seebrückenholz hält jeder Witterung stand – einen Tisch aus dem Holz gibt es für 330 Euro

Jedes Exemplar ist ein handgefertigtes Einzelstück und wird mit Typenschild und Seriennummer ausgeliefert. Da das alte Holz limitiert ist, sind natürlich auch die Möbel nur in begrenzter Anzahl zu erwerben.

„Das Holz der Seebrücken hat bereits an der Küste bewiesen, dass es jeder Witterung standhält und das schlichte Design der Lounge-Möbel soll dafür sorgen, dass diese sich zeitlos in jeden Garten und auf jeder Terrasse einfügen“, so Doris Wilmer-Huperz, Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Die Tourismus-Agentur hatte die Idee dazu, das Holz in anderer Form weiterleben zu lassen. Jeder kann ein Stück Seebrücke erwerben.

Maritimer Holzsessel aus altem Seebrückenholz von der Ostsee.

Foto: JoellesPhoto / Tourismus Agentur Lübecker Bucht

Die Küsten-Kollektion besteht aus drei Möbelstücken: einem Lounge-Sessel mit hoher Lehne, einem Lounge-Sessel mit flacher Lehne und einem One-fits-all-Tischchen. Dieser kostet 330 Euro, ein Sessel mit flacher Lehne 660 Euro und einer mit hoher Lehne 690 Euro.

Mehr zum Thema

Ostsee-Lounge-Möbel aus der Speicherstadt: Probesitzen in Scharbeutz möglich

Die Bestellung der Lounge-Möbel ist über die Website der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht möglich. Die Möbelstücke sind einzeln oder als Kollektion erhältlich. Sollte eine Weihnachtslieferung aufgrund einer zu kurzfristigen Bestellung nicht bis zum 24. Dezember erfolgen können, erhält man ein Stück Seebrücken-Bohle als Geschenkgutschein, der stellvertretend unter den Baum gelegt werden kann. Fürs Probesitzen werden die Lounge-Möbel ab dem 6. Dezember in der Tourist-Info in Scharbeutz ausgestellt.