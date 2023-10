Warum sich 13 Promis in der Europa Passage in eine Röhre aus Stahl und Plexiglas wagten und wann Besucher es ihnen nachmachen können.

Bevor es losging versammelten sich die Promis an der Rutsche fürs Gruppenfoto. In der Mitte: Oliver Pocher.

Hamburg City Oliver Pocher rutscht in Hamburg ab – gleich mehrfach

Hamburg. Die Rutsche ist 33 Meter lang. Der Eingang befindet sich im 2. Obergeschoss. Über drei Etagen geht es dann durch eine Stahl- Plexiglas-Röhre insgesamt 13 Höhenmeter tief ins Atrium. Dabei ist eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 30 Kilometern die Stunde möglich.

Seit Anfang Oktober steht diese gigantischeIndoor-Rutsche in der Europa Passage in der Hamburger City. Kunden und Besucher können hier jeweils von 10 bis 20 Uhr rutschen, was das Zeug hält. Die komplett durchsichtige Ummantelung gibt den Rutschenden dabei den Blick ins Center frei.

Promi-Battle in Hamburg: Oliver Pocher rutscht ab – und das mehrfach

Am Donnerstag allerdings wollten Hunderte Besucherinnen und Besucher lieber in die Röhre als herausschauen: Denn 13 Prominente – darunter Entertainer Oliver Pocher, Profi-Tänzerin Melissa Ortiz Gomez und Dschungelkönig Filip Pavlović – lieferten sich am Mittwochnachmittag ein waghalsiges Rutsch-Battle.

Wer traut sich? Die Rutsche in der Europa Passage ist 33 Meter lang. Über drei Etagen geht es durch eine Stahl- Plexiglas-Röhre insgesamt 13 Höhenmeter tief ins Atrium.

Foto: Europa Passage

Es ging ums Gewinnen – und um die Ehre. Und so gab jede und jeder sein Bestes. Schauspieler Florian Wünsche („SOKO Stuttgart“) hatte sich vorab sogar vom Konstrukteur der Mega-Rutsche ein paar Tipps geben lassen – und legte mit 4,9 Sekunden eine gute Zeit hin, aber nicht die beste. Ärgern konnte er sich darüber nicht: „Das einzige echte Battle, das ich mir heute geliefert habe, war das mit der Deutschen Bahn“. Letztendlich habe er es zwar verschwitzt, aber noch rechtzeitig zum Start der Rutschpartie nach Hamburg geschafft.

Gülcan Kamps moderierte das Promi-Rutsch-Battle. Schauspieler Florian Wünsche schaffte es noch gerade rechtzeitig zur Veranstaltung in die Europa Passage.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Schauspielerin und Beauty-Influencerin Yasmina Filali kam in Begleitung ihres Ex-Partners, dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer. Yasmina hatte zunächst großen Respekt vor der Rutsche: „Ich habe für den Spaß zugesagt, bevor ich die Rutsche gesehen habe“, sagte sie vor Battle-Beginn. Gerutscht ist sie dann aber trotzdem. „Für meinen Sohn Sam. Ich habe ihm gesagt, dass ich es tue und ich will mich ja nicht vor ihm blamieren.“ Aber einen zweiten Versuch wollte sie auf keinen Fall starten.

Yasmina Filali rutsche für ihren Sohn Sam durch die 33 Meter lange Rutsche in der Europa Passage.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Promi-Rutsch-Battle: Gülcan Kamps wählt den „Speedy Gonzales des Tages“

Tänzer und Choreograf Emil Kusmirek absolvierte den Rutschgang bereits im ersten Durchgang mit sagenhaften 4,6 Sekunden und bekam von Moderatorin Gülcan Kamps prompt die Auszeichnung „Speedy Gonzales des Tages“ verliehen. Das war wohl der Ansporn fürs noch schnellere Rutschen: Am Ende gewann Kusmirek das Battle mit 4,4 Sekunden. Den Titel „Granate des Tages“ erhielt Model und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Linda Nobat. Sie absolvierte die Strecke durch die Stahl-Plexiglas-Röhre in 4,8 Sekunden.

Linda Nobat war eine der schnellsten Rutscherinnen des Tages.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Entertainer Oliver Pocher erhielt von Gülcan Kamps die ausdrückliche Lizenz zum Rutschen: „Kinder ab acht Jahren und über 1,30 Metern dürfen schließlich in die Rutsche“. Der Moderator mit der spitzen Zunge nahm es sportlich – und rutschte gleich mehrfach, weil „das Leben ja schließlich eine Riesenrutsche ist“. Am Ende teilte er sich den zweiten Platz mit Influencer und Reality-TV-Star Lukas Baltruschat. Beide absolvierten die Röhre in 4,6 Sekunden.

Oliver Pocher wollte es beim Battle wissen – und rutschte in Hamburg gleich mehrfach die Riesenrutsche runter.

Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Services

Promi-Rutsch-Battle: Europa Passage spendet 1000 Euro pro Teilnehmer an Stiftung

Das Promi-Rutsch-Battle war für alle Teilnehmenden und Besucher ein großer Spaß, aber vor allem eine Charity-Aktion zugunsten der Tribute to Bambi Stiftung. Pro Teilnehmerin und Teilnehmer spendete die Europa Passage 1000 Euro.

Die Stiftung unterstützt deutschlandweit kleine, innovative Initiativen, die Kindern und Jugendlichen in Not helfen und macht zudem auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden – um denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Stiftungsarbeit ist die seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter.

Diese Promis rutschten für die Tribute to Bambi Stiftung:

Anabel und Maria, Zwillings-Influencerinnen für Fitness und Ernährung

Lukas Baltruschat, Influencer

Sabina Boschmann, Influencerin

Dominik Bruntner, Model, Influencer und Mister Germany 2017

Yasmina Filali, Schauspielerin und Beauty-Influencerin

Jolina Fust, Model und Influencerin, Zweitplatzierte „GNTM“ 2014

Emil Kusmirek, Tänzer und Choreograf

Linda Nobat Model, Teilnehmerin „Dschungel-Camp“ 2022

Melissa Ortiz Gomez, Profi-Tänzerin und Gewinnerin „Let´s dance“ 2013

Oliver Pocher, Entertainer

Filip Pavlović, Dschungelkönig 2022 und Schauspieler „Alles was zählt“

Tara Tabitha, Reality-TV-Personality und Teilnehmerin „Dschungel-Camp“ 2022

Florian Wünsche, Schauspieler („SOKO Stuttgart“)

Europa Passage: Hamburger können gigantische Indoor-Rutsche nutzen

Noch bis zum 15. November 2023 können Hamburgerinnen und Hamburger von montags bis sonnabends jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr in der Europa Passage kostenfrei rutschen. Gerutscht wird in normaler Straßenbekleidung auf einer Vlies-Unterlage, die sowohl die Kleidung als auch die Rutsche schützt. Kinder dürfen ab acht Jahren oder einer Größe von 1,30 Meter in die Rutsche.

Wer möchte, kann außerdem an die Tribute to Bambi Stiftung spenden. „Wir laden alle großen wie kleinen Besucher*innen ein, etwas Besonderes in unserem Einkaufszentrum zu erleben und wünschen uns, dass jeder einen kleinen Obolus spendet, um bedürftige Kinder zu unterstützen“, so Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage.