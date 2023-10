Fernsehturm Hamburg: Warum die Sehenswürdigkeit heute Abend grün leuchtet

Besondere Aktion lässt Wahrzeichen in einer ungewöhnlichen Farbe erstrahlen – und das gleich mehrere Tage lang.

Der Hamburger Fernsehturm erstrahlt am Montag, Dienstag und Mittwoch in grünem Licht.

Hamburg. Beim Blick in den Abendhimmel dürfte sich der ein oder andere Hamburger dieser Tage wundern: Der Fernsehturm leuchtet am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils ab 19 Uhr in einer ungewöhnlichen Farbe – nämlich Grün.

Grund dafür ist eine Aktion anlässlich des 75. Geburtstages des Hamburger Abendblattes. Bei dieser dürfen Leser und Leserinnen das Hamburger Wahrzeichen, das bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Öffentlichkeit geschlossen ist, tagsüber exklusiv besuchen.

Fernsehturm Hamburg: Abendblatt-Leser dürfen Sehenswürdigkeit besuchen

Insgesamt 400 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner haben die Möglichkeit, mit dem Aufzug auf die 14. Etage des Heinrich-Hertz-Turms – so ist die offizielle Bezeichnung des Wahrzeichens – zu fahren. In rund 127,5 Metern Höhe können sie 15 Minuten lang den Ausblick über die Stadt genießen.

Ein kleiner Vorgeschmack, denn künftig soll der Fernsehturm wieder auf zwei Ebenen bespielt werden – mit einer Aussichtsplattform auf 124 Metern Höhe und der Fläche des ehemaligen Drehrestaurants als Ort für Veranstaltungen.

Hamburger Fernsehturm leuchtet drei Tage lang grün

Neben der besonderen Aktion für Leser und Leserinnen, ermöglicht dank der Sponsoren 1KOMMA5° und Hamburg Messe + Congress, taucht der Fernsehturm zur Einstimmung auf den 75. Geburtstag drei Tage lang mit einer grünen Beleuchtung in den „Abendblatt-Look“.

