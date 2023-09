Herbert Grönemeyer fordert bei Demo in Hamburg: "Wir müssen uns verändern"

Bis zu 10.000 Menschen werden am Freitag in Hamburg demonstrieren. Auch Herbert Grönemeyer ist dabei. Alle Entwicklungen im Blog.

Herbert Grönemeyer beteiligt sich an der Demonstrationsveranstaltung von Fridays for Future in Hamburg.

Hamburg. So viel Prominenz war selten: Zum globalen Klimastreik am heutigen Freitag in Hamburg erwartet die Bewegung Fridays for Future nicht nur bis zu 10.000 Teilnehmende. Ihre Unterstützung zugesagt haben auch Musiker Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond.

„Wir stehen zwischen "unter Wasser" und extremen Dürren. Es gilt, jetzt zu agieren, sofort“, forderte Grönemeyer in einer Ankündigung von Fridays for Future.

Verfolgen Sie alle wichtigen Entwicklungen im Blog:

Herbert Grönemeyer über Hamburgs Probleme

Lange vor seinem offiziellen Auftritt bei der Veranstaltung von Fridays for Future stand der Sänger Herbert Grönemeyer bereits auf der Bühne, allerdings für eine Probe. Im Gespräch mit dem Abendblatt erklärte er seine Beweggründe für sein Engagement in Hamburg.

Foto: Melanie Wassink/Funke

"Fridays for Future ist eine unglaublich kreative und wichtige Unternehmung", sagte Herbert Grönemeyer. Er sei gerne in Hamburg. "Hamburg hat spezifische Probleme, etwa mit dem Hafen und den Kreuzfahrtschiffen." Aber hier bei der Veranstaltung am Freitag gehe es um Dinge bundesweit. "Wir müssen uns verändern und aus unserer Wohlfühlblase raus", forderte er. "Aber in der Veränderung liegt auch etwas Positives."

Omas for Future: Senioren unterstützen junge Generation

Unter den zahlreichen Demonstranten beim Klimastreik in Hamburg ist auch Susanne Greve. Die 67-Jährige aus Ahrensburg sagt: "Ich bin hier für die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder." Es müssten viel mehr Menschen auf die Straße gehen, damit die Regierung Rückhalt bekommt zum Ändern der Gesetze. "Wir müssen viele Stimmen gewinnen, damit der Klimawandel aufgehalten wird."

Klimastreik in Hamburg: Susanne Greve, 67, aus Ahrensburg beteiligt sich an der Demonstration für ihre Kinder und Enkelkinder.

Foto: Melanie Wassink/Funke

Gabriele Mehl ist aus Uetersen in die Hamburger Innenstadt gekommen. Sie sagt: "Ich finde die jungen Leute sehr bewundernswert für das, was sie hier tun, und sie verdienen unsere Unterstützung, denn es ist ihre Zukunft. Ich verstehe es nicht, warum niemand auf sie hört."

Unter den Demonstranten findet sich auch Dagmar Reemtsma. Luisa Neugebauers Oma, 1933 geboren sagt als Rednerin auf der Bühne: "Widerstand haben wir schon damals geleistet, und nun stehe ich hier - vor 90 Jahren gab es nur etwas mehr als zwei Milliarden Menschen, heute sieben. Wie soll der Planet das aushalten, wenn wir so weiterleben wie bisher?"

Fridays for Future fordert eine Solardachpflicht

Es dauert noch bis die Klimademonstration offiziell beginnt, doch um 13.15 Uhr sind bereits einige Hundert Demonstranten im Bereich rund um den Jungfernstieg, von wo aus der Zug starten soll.

Annika Kruse von der Hamburger Ortsgruppe von Fridays for future beim Klimastreik in Hamburg.

Foto: Melanie Wassink/Funke

Unten den Teilnehmenden ist auch Annika Kruse von der Hamburger Ortsgruppe von Fridays for Future. Sie sagt zu den Forderungen: "Es ist wichtig, dass Hamburg ein eigenes Co2-Ziel definiert und der Senat mehr für das Klima tut, etwa dass die Solardachpflicht kommt und der Nahverkehr ausgebaut wird, auch in den Außenbezirken. Seit langem kämpfen wir für diese Ziele. Wir wollen Sie jetzt erreichen, auch mit dieser Demo."

Grönemeyer und Silbermond am Jungfernstieg

Musikalische Auftritte soll es ab 14.40 Uhr von Herbert Grönemeyer, Silbermond und der Punkrock-Band Team Scheisse geben. Sie treten nach Angaben von Fridays for Future am Jungfernstieg auf, um die Bewegung in ihrer Forderung nach einer klimagerechten Zukunft zu unterstützen.

So sieht die Demoroute für den Klimastreik aus

Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Jungfernstieg, verläuft dann weiter zum Ring 1, führt über die Lombardsbrücke zum Stephansplatz und endet schließlich am Gänsemarkt/Jungfernstieg, wie die Polizei mitteilte. Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges sei auch mit frühzeitigen Sperrungen insbesondere im Bereich der Binnenalster sowie am Gänsemarkt und am Hauptbahnhof zu rechnen.