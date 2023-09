187 Strassenbande: Rapper Gzuz kommt frühzeitig aus dem Knast – Termin steht

Hamburg. Erfolg ist Gangster-Rapper Gzuz gewöhnt – zumindest musikalisch. Doch nun kann sich der Frontmann der Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande, der aktuell eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und zwei Wochen verbüßt, auch über einen Erfolg vor Gericht freuen: Am Freitag wurde entschieden, dass Gzuz frühzeitig aus dem Gefängnis frei kommt. Sein Entlassungstag ist der 13. September.

Genau vor einer Woche hatte Gzuz, mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß, einen Termin im Strafjustizgebäude. Das Ziel des Rappers: Vorzeitig aus der Haft freikommen. Im März vergangenen Jahres war er vom Landgericht in einer Berufungsverhandlung zu acht Monaten und zwei Wochen wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz verurteilt worden war.

187 Strassenbande: Gzuz muss nur Zweidrittel seiner Haftstrafe absitzen

Darüber hinaus hatte das Gericht eine Geldstrafe von 414.000 Euro (180 Tagessätze zu je 2300 Euro Geldstrafe) verhängt. Dagegen war der 187-Strassenbande-Frontmann in Revision gegangen, die im September vergangenen Jahres vom Oberlandesgericht verworfen wurde. Zudem wurde eine Bewährungsstrafe von vier Monaten Haft wegen Körperverletzung, die ein Amtsgericht im Dezember 2017 gegen Gzuz verhängt hatte, widerrufen. Demnach hatte sich die Zeit, die der Rapper im Gefängnis verbüßen muss, auf zwölfeinhalb Monate summiert.

Im Januar trat er die Haftstrafe an. Jetzt hat der Musiker etwa zwei Drittel abgesessen, überwiegend im offenen Vollzug. Und nach diesen zwei Dritteln hat ein Häftling die Möglichkeit, eine Aussetzung der restlichen Strafe zur Bewährung zu beantragen. Nun hat die zuständige Strafvollstreckungskammer, die über eine solche Aussetzung zur Bewährung zu entscheiden hat, zugunsten des Rappers entschieden.

Prozess Hamburg: Rapper Gzuz wird von Christopher Posch verteidigt

Vor einer Woche war der Rapper in Begleitung seines Verteidigers Christopher Posch, der ihn bereits in den letzten Strafverfahren vertreten hatte, bei der Strafvollstreckungskammer erschienen. Posch ist neben seinem juristischen Wirken auch aus dem Fernsehen bekannt. Er spielte unter anderem in zwei RTL-Formaten mit – jeweils einen ermittelnden Staatsanwalt.

Begonnen hatte das Strafverfahren, in dem Gzuz schließlich rechtskräftig zu achteinhalb Monaten verurteilt wurde, vor dem Amtsgericht. Dort hatte ein Richter im September 2020 für den vielfach vorbestraften Rapper eine 18-monatige Gefängnisstrafe verhängt – plus 510.000 Euro Geldstrafe – und in der Urteilsverkündung an die Adresse von Gzuz gesagt: „Wer, wenn nicht Sie, gehört in den Knast.“

187 Strassenbande: Gangster-Rapper schlug junge Frau ins Gesicht

Der Musiker wurde unter anderem verurteilt, weil er eine junge Frau, die auf dem Kiez ein Selfie mit ihm hatte machen wollen, mit der flachen Hand gegen das Gesicht geschlagen hatte.

Darüber hinaus war zum Jahreswechsel 2018/19 ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie Gzuz eine Gaspistole abfeuert – obwohl ihm der Umgang mit Schusswaffen zuvor untersagt worden war. Schließlich war bei ihm zu Hause unter anderem eine ungeladene Schreckschusspistole gefunden worden. Gegen das Amtsgerichts-Urteil von 18 Monaten Freiheitsstrafe war Gzuz in Berufung gegangen.

Rapper Gzuz (bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß) stand mehrfach vor Gericht. Der Frontmann der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande sitzt derzeit eine Haftstrafe unter anderem wegen Körperverletzung ab (Archivbild).

Foto: Daniel Reinhardt / picture alliance/dpa

Und nachdem er in der ersten Instanz vor dem Amtsgericht noch nach Kräften sein Bad-Boy-Image gepflegt hatte, mit Pöbeln und Provokationen und bei einem Auftritt eindeutig unter Alkoholeinfluss stand, hatte er sich in der zweiten Instanz beim Landgericht deutlich zurückhaltender benommen. „Ich bin nicht der, der ich früher war“, hatte er in seinem letzten Wort gesagt. Er werde keine Straftaten mehr begehen, „auf keinen Fall“.