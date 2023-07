Unfall auf B5 in Hamburg: Kleinbus fährt gegen Opel, Fahrer flüchtet

Hamburg. Unfall auf der Bergedorfer Straße (B5): Am späten Montagnachmittag hat es dort in Höhe Billstedt gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, geriet ein Kleinbus erst links gegen die Schutzplanke und fuhr dann in einen an einer Ampel wartenden Opel. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Unfallfahrer.

Unfall auf B5 in Hamburg: Kleinbus kollidiert mit Opel, Fahrer flüchtet

Die 45-jährige Fahrerin des Opels hatte den Zusammenstoß des Kleinbusses mit der Planke gegen 17.20 Uhr im Rückspiegel beobachtet, bevor der Wagen auch ihren Pkw touchierte. Nach der Kollision fuhr der Fahrer des Kleinbusses zunächst weiter in Richtung Bergedorf, nach einigen Metern blieb sein Wagen jedoch auf dem rechten Fahrstreifen liegen.

Anschließend stieg der mutmaßliche Fahrer aus und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund führte nicht zur Festnahme des Geflüchteten. Die Polizei bittet daher nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 25-30 Jahre

„südländisches“ Erscheinungsbild

schwarze Haare

kurze graue Jeans

schwarzer Pullover

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach auf Unfall B5

Im Zuge der ersten Ermittlungen am Unfallort stellten die Polizisten außerdem fest, dass der Ford-Kleinbus in Polen als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten stellten den Wagen daraufhin sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.