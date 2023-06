Millionen-Programm Wie der Schulsenator Familien in Hamburgs Osten locken will

Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag bei der Tour zu Schulen im Osten Hamburgs - hier in Öjendorf.

Große Pläne für Schüler in Billstedt & Co: Stadt will 500 Millionen Euro in den Ausbau investieren. Was Steffi Graf damit zu tun hat.