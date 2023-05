Lkw kollidiert bei Köhlbrandbrücke mit Hafenbahn – 100.000 Euro Schaden

Der Lastwagenfahrer hatte in Hamburg-Wilhelmsburg offenbar eine rote Ampel am Bahnübergang übersehen. Er erlitt einen Schock.

Nahe der Köhlbrandbrücke ist es in der Nacht zum Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einer Hafenbahn gekommen (Archivbild).

Hamburg. Heftiger Unfall im Hamburger Hafen: Ein Lkw ist nahe der Köhlbrandbrücke in der Nacht zum Dienstag mit einer Hafenbahn zusammengestoßen.

Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer fuhr nach Polizeiangaben gegen 0.54 Uhr auf der Nippoldstraße (Stadtteil Wilhelmsburg) in Richtung Neuhöfer Damm, als er an einem unbeschrankten Bahnübergang offenbar die rote Ampel übersah und mit der von links kommenden Eisenbahn kollidierte.

Lkw kollidiert bei Köhlbrandbrücke mit Hafenbahn – 100.000 Euro Sachschaden

Sowohl der 32 Jahre alte Fahrer der Hafenbahn als auch dessen 39 Jahre alter Beifahrer blieben bei dem Unfall kurz nach Mitternacht unverletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro. Die Hafenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit.

Die Feuerwehr nahm ausgetretenen Dieselkraftstoff auf. Der Boden wurde nach Einschätzung der Umweltbehörde nur geringfügig verunreinigt.

Zu einem weiteren Bahnunfall ist es in der Nacht zum Dienstag im Landkreis Harburg gekommen. Dabei prallte ein Metronom-Zug mit 60 Fahrgästen an Bord in einer Baustelle gegen ein Arbeitsgerät.

