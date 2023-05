Rekordschiff „Götheborg of Sweden“ läuft erstmals Hamburger Hafen an

Der größte hochseetaugliche Holzsegler kann an drei Tagen im Hafen besichtigt werden – zu Museumspreisen.

Die „Götheborg of Sweden“ gastiert vom 19. bis zum 24. Mai in Hamburg. Das historische Segelschiff kann an drei Tagen besichtigt werden.

Historischer Segler Rekordschiff „Götheborg of Sweden“ läuft erstmals Hamburg an

Hamburg. Am Freitag wird es im Hamburger Hafen laut: Mit acht Salutschüssen soll gegen 17.30 Uhr die „Götheborg of Sweden“ empfangen werden. Das Rekordschiff, nach eigenen Angaben mit einer Verdrängung von fast 1200 Tonnen der größte hochseetaugliche Holzsegler der Welt, läuft im Rahmen einer Tour durch Europa erstmals die Hansestadt an.

An Bord sind 20 Crewmitglieder und etwa 50 zahlende Gäste, die als Deckhands durchaus gebraucht werden. Dass das historische Schiff auf dem Heimweg von Barcelona in Hamburg Station macht, hat auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Das schwedische Logistikunternehmen Greencarrier Consolidators, eine Tochtergesellschaft der Schiffseignerin Greencarrier Group, hat erst im April eine Niederlassung in der Hansestadt eröffnet.

„Götheborg of Sweden“ kann im Hamburger Hafen an drei Tagen besichtigt werden

„Entsprechend wichtig war es uns, dass die ‚Götheborg‘ nun auch hier Station macht, sodass wir unsere Kunden und Partner und natürlich auch alle interessierten Hamburgerinnen und Hamburger an Bord willkommen heißen können“, sagte Greencarrier-Inhaber Stefan Björk. „Dieses einzigartige Schiff verkörpert wie kein zweites den Handel und ist ein Symbol dafür, dass alles möglich ist.“

Tatsächlich ist der Dreimaster die Replik des 1738 fertiggestellten Ostindien-Handelsschiffs „Götheborg I“, das 1745 vor der schwedischen Hafenstadt auf einen Felsen prallte und sank. 1984 wurde das Wrack wiederentdeckt und in mühsamer Kleinarbeit geborgen. 1995 begann dann der Nachbau, der acht Jahre dauerte. Seit 2005 tourt die „Götheborg of Sweden“ immer wieder durch Europa und Asien. Vor zehn Jahren war sie bei der Kieler Woche zu sehen.

Das Schiff kann in Hamburg an drei Tagen an der Überseebrücke besichtigt werden.

Sonnabend, 20. Mai, 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19.15 Uhr)

Sonntag, 21. Mai, 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19.15 Uhr)

Dienstag, 23. Mai, 12 bis 14.30 Uhr (letzter Einlass 13.30 Uhr)

Die Preise sind vergleichbar mit denen eines Museums: Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren die Hälfte. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.

Tickets können online oder direkt am Schiff erworben werden. Am Mittwoch, den 24. Mai (9 Uhr) segelt die „Götheborg of Sweden“ zu ihrem Heimathafen weiter. Dort soll das Schiff am 2. Juni die 400-Jahr-Feier der Stadt eröffnen.