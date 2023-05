Polizei Hamburg Dachstuhlbrand in Georgswerder: Verwirrter Mann festgenommen

In einem Mehrfamilienhaus in Georgswerder brach ein Feuer aus. Die Polizei Hamburg nahm vor Ort eine Person fest.

Am Montagabend brannte es am Niedergeorgswerder Deich in einem Mehrfamilienhaus. War es Brandstiftung?