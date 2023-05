Messerstecherei am Hamburger Hauptbahnhof – Mann in Lebensgefahr

Die Tat ereignete sich am Freitagabend in der Kirchenallee. Die Polizei Hamburg fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Blick auf die Kirchenallee vor dem Hamburger Hauptbahnhof: Am Freitagabend wurde hier ein Mann durch ein Messer lebensgefährlich verletzt (Archivbild).

Polizei Hamburg Messerstecherei am Hauptbahnhof – Mann in Lebensgefahr

Hamburg. Bei einer Messerstecherei in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Tat, bei der ein Mann mit einem Messer mehrmals auf einen anderen Mann einstach, ereignete sich am Freitagabend in der Kirchenallee, wie die Polizei mitteilte.

Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei am Sonnabend zunächst keine Auskunft geben. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, schwebt der verletzte Mann in Lebensgefahr.

Mann am Hauptbahnhof lebensgefährlich verletzt – Polizei Hamburg fahndet nach Täter

Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen, der auf der Flucht ist. Möglich sei außerdem, dass die beiden Männer bereits in der Vergangenheit Auseinandersetzungen hatten. Zuvor hatte „Tag 24“ darüber berichtet.

