HafenCity: Edge-Haus – neue Büros mit Yogastudio und Raum für Schwangere

Modernes Bürogebäude in der HafenCity feiert Richtfest. Auch an Sport und Spiel im Arbeitsalltag ist gedacht. Die Details.

Hamburg. In der HafenCity ragen die Baukräne über die Betongerippe, Lkw fahren Materialien auf die abgesperrten Areale, wo schon bald wieder Menschen einziehen – zum Arbeiten und Wohnen in einem der angesagtesten Stadtteile Hamburgs. Eines der jüngsten Landmark-Objekte in dem neuen Quartier an der Elbe ist das Edge am Amerigo-Vespucci-Platz, an dem die jüngsten Projekte des Viertels in den Himmel wachsen.

Der gleichnamige Projektentwickler feiert am Donnerstag Richtfest für das – nach Edge ElbSide – zweite Edge-Gebäude „HafenCity“ im Quartier Elbbrücken.

HafenCity: Edge-Gebäude bietet 22.500 Quadratmeter für Büroflächen

Der von HENN Architekten entworfene Bau bietet auf rund 22.500 Quadratmetern Büroflächen. Anlässlich des Richtfests betonte Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung HafenCity Hamburg GmbH, das Edge werde mit seinem „freitragenden Turm und den tiefen Arkaden das moderne Gesicht des Amerigo-Vespucci-Platzes prägen“.

Im Innern wird der Bau ein offenes und lichtdurchflutetes Atrium mit einer geschwungenen Treppe und diverse Gastronomiebereiche bieten. Drei große Dachterrassen sollen zudem einen einzigartigen Ausblick auf die Hansestadt ermöglichen.

Neubau mit (Schwangeren-)Ruheraum, Tauschbücherei und Studio

Die Adresse am Amerigo-Vespucci-Platz, die nach dem italienischen Seefahrer und Erforscher Süd-Amerikas benannt ist, lässt derweil auch die neuen Nutzer des Edge zu Entdeckern werden: Denn das Edge wird vielfältige Areale zum Erkunden bieten. Von Großraumbüros mit unterschiedlichen Konzepten – über die Konferenzzone, die Co-Working-Area und das Café bis hin zum Playground mit einer Kreativfläche, die von allen Mietern genutzt werden kann. Etwa um Energie zu tanken, sich zu bewegen und Events zu veranstalten.

Zu den Angeboten für die Mitarbeiter zählen hier auch ein (Schwangeren-)Ruheraum, eine Tauschbücherei, ein Kickertisch und ein Studio, um Yoga- und Fitnessübungen zu machen. Eine Küche soll zudem offen stehen für gemeinsame Teamevents.

Edge HafenCity: Einige Mieter stehen schon fest, andere noch gesucht

Mieter des Edge HafenCity werden unter anderem die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher, Fieldfisher X und das Umweltunternehmen Veolia. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Noch ist aber nicht die gesamte Fläche vermietet: Frei sind noch rund 7500 Quadratmeter Bürofläche und ein Restaurant mit rund 600 Quadratmetern. „Vor allem die attraktiven Turmetagen sind noch frei“, sagte ein Firmensprecher dem Abendblatt.

Blick über die Baustelle des „Edge HafenCity“ an der Elbe.

Foto: Edge

Das aus einem siebenstöckigen Sockelbau und einem neunstöckigen Turmbau bestehende Gebäude ist zudem mit dem HafenCity Umweltzeichen in Platin versehen, teilte Projektentwickler Edge mit, der auch Niederlassungen in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich sowie Joint Ventures in den USA unterhält.

Edge plant weltweit Bürogebäude im Wert von fünf Milliarden Euro

Das Unternehmen entwickelt aktuell neue Bürogebäude im Wert von rund fünf Milliarden Euro. In der Nachbarschaft des benachbarten „Edge Elb­Side“ am Kopf des Baakenhafens ist das Unternehmen Enerparc bereits in einen Neubau eingezogen.

In dem Viertel soll zudem ein bunter Mix aus verschieden genutzten Gebäuden für ein attraktives Umfeld sorgen: So werden hier das Digital Art Museum, eine Kita, 600 Wohnungen sowie 260 Apartments für Studierende entstehen.