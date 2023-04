Feuerwehr Hamburg Sechs Menschen bei Kellerbrand in Hamm gerettet

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses hat die Feuerwehr in Hamburg sechs Menschen gerettet.

Großeinsatz am Osterbrookplatz in Hamm: Die Feuerwehr muss Hausbewohner über eine Drehleiter in Sicherheit bringen.