Hafengeburtstag Hamburg 2023: So können Sie auf einem Schiff mitfahren

Zum Hafengeburtstag 2023 in Hamburg wird auch das Segelschiff „Alexander von Humboldt II“ erwartet (Archivbild).

Hafen Hamburg Hafengeburtstag: So können Sie auf einem Schiff mitfahren

Hamburg. Eine Million Besucher und rund 300 Schiffe werden zum Hamburger Hafengeburtstag vom 5. bis 7. Mai 2023 erwartet. Mit dabei ist auch die „Dar Młodzieży“. Sie ist mit einer Länge von knapp 109 Metern eines der 20 größten noch fahrenden Segelschiffe der Welt.

Um den Schiffen ganz nah sein zu können, sind die Begleitfahrten rund um den Hafengeburtstag heiß begehrt und beliebt. Wer mitfahren will, sollte rechtzeitig vor dem Start des weltweit größten Hafengeburtstages die Tickets buchen.

Hafengeburtstag Hamburg 2023: Das sind die schönsten Begleitfahrten

Nur noch wenige Restkarten gibt es für den Törn zur Einlaufparade (5. Mai) auf der „Loth Lorien“. Ein Ticket kostet laut www.hafengeburtstag24.de 130 Euro. Auf der Website findet sich eine aktuelle Übersicht der freien Plätze und Preise.

Platz für 90 Passagiere bietet das Segelschiff „J. R. Tolkien“ (Baujahr 1064). Der luxuriöse Gaffel-Topsegelschoner mit Sonnendeck hat eine Länge von 42 Metern und lockt am Sonnabend, 6. Mai, zu einer zweistündigen Begleitfahrt unter dem Motto „Hamburgs Erwachen“ auf die Elbe. Los geht es um 11 Uhr für je 49 Euro pro Ticket.

Segelschiff „Alexander von Humboldt“ beim Hafengeburtstag 2023

Ein weiterer Gast des 834. Hafengeburtstages, dessen Länderpartner in diesem Jahr Südkorea ist, lässt sich an seinen grünen Segeln schon aus der Ferne erkennen: Deutschlands größtes ziviles Segelschiff, die Drei-Mast-Bark „Alexander von Humboldt II“. Ausgestattet mit modernsten nautischen, technischen und Sicherheitseinrichtungen, wird das Schiff von einer 24-köpfigen Crew bei seinem Einsatz auf allen Weltmeeren betreut.

Zwar ist auf der „Alexander von Humboldt II“ keine Mitfahrt möglich, aber an Bord lässt sich vom Liegeplatz aus das Feuerwerk am 6. Mai, 19 bis 23 Uhr, bestaunen. Dieser befindet sich an den Landungsbrücken, Brücke 3. Die Eintrittskarte kostet 60 Euro.

Exklusiv für Abendblatt-Leser: Zwei Stunden auf der „Hamburger Deern“

Ein exklusives Angebot gibt es für Leser und Leserinnen des Abendblatts am 6. Mai. Bei der zweistündigen Fahrt mit dem Salonschiff „Hamburger Deern“ erleben die Gäste ab 17 Uhr eine Hafenrundfahrt und einen perfekten Elbetörn entlang der zahlreichen Gastschiffe.

Der Schiffsführer begleitet die Fahrt mit Informationen rund um den Hamburger Hafen. Tickets ab 39 Euro pro Person, zzgl. Gebühren (inkl. Hafenrundfahrt XXL, eines Fischbrötchens und eines Freigetränks p. P.). Vegetarische Alternative auf Anfrage per Mail an leserevents-abendblatt@funkemedien.de sind möglich.

Weltweit größtes Hafenfest: Der Hochseeschlepper „Elbe“ kommt

Mitfahrten sind ebenfalls auf dem Hochseeschlepper „Elbe“ möglich (5. Mai, 19 bis 21 Uhr). Er gilt als einer der stärksten Hochseeschlepper der Welt. Die Mitfahrgelegenheit kostet 50 Euro, inklusive eines Hamburgers mit Salat und Suppe.

Der Schlepper wurde 1959 in der niederländischen Werft J. & K. Smit´s Scheepwarf in Kinderdijk gebaut. Greenpeace übernahm das Schiff 1985 und nannte es als neues Flaggschiff „MV Greenpeace“. Der 2800 PS starke Schlepper kam etwa während der Proteste gegen die Atombombenversuche auf dem Mururoa-Atoll zum Einsatz.

Hafengeburtstag Hamburg: „Ubena von Bremen“ ist 2023 auch dabei

Am 6. Mai könnten interessierte Gäste des Hafengeburtstages außerdem einen dreistündigen Segeltörn auf der „Ubena von Bremen“ unternehmen. Wer das Schiff betritt, fühlt sich in die Zeit der Hanse zurückversetzt. Sie ist die Nachbildung einer 1962 im Schlick der Weser gefundenen Hansekogge aus dem 14. Jahrhundert.

Tickets gibt es zum Preis von 49,50 Euro – samt deftiger Erbsensuppe. Der Verein Hanse-Koggewerft e.V., Bremerhaven kümmert sich um die „Ubena von Bremen“. Er wurde 1987 gegründet, um die Kogge auf Grundlage originalgetreuer Konstruktionspläne unter Beachtung geltender Sicherheitsvorschriften nachzubauen. Ihr Stapellauf war 1991.