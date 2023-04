Schwerer Raub in St. Georg: Polizei Hamburg sucht nach drei Männern

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach drei Männern, die im Januar dieses Jahres einen Mann an der Adenauerallee in St. Georg überfallen und ausgeraubt haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-Jährige am 30. Januar um 15.45 Uhr nach einem Restaurantbesuch auf dem Weg zu seinem Auto, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser griff ihm sofort in die Jackentasche, offenbar in der Absicht, so schnell an Wertgegenstände zu gelangen.

Als das Opfer sich wehrte, kam es zu einer Rangelei. Dann kamen zwei Männer dazu, um den Angreifer zu unterstützen. Sie setzten Pfefferspray ein, worauf das Opfer zu Boden stürzte. Dann nahmen die Räuber sein Handy und Bargeld an sich und flüchteten Richtung U-Bahn, Eingang Hauptbahnhof-Süd.

Polizei Hamburg hat Fotos von drei Verdächtigen veröffentlicht

Ein Passant alarmierte die Polizei. Da die Ermittlungen bisher erfolglos waren, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

20–23 Jahre alt

Täter 1 hatte eine Tasche oder einen Rucksack dabei.

Foto: Polizei Hamburg

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

etwa 180 cm groß

arabisches Erscheinungsbild

zum Tatzeitpunkt bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit weiß-blauer Applikation und dunkler Jacke

hatte eine schwarze Tasche oder einen schwarzen Rucksack dabei.

Täter 2 trug einen weißen Hoodie und eine schwarze Weste.

Foto: Polizei Hamburg

Täter 2:

20–25 Jahre

arabisches Erscheinungsbild

trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Hose, einen weißen Hoodie, eine schwarze Weste, eine schwarze Mütze und schwarz-weiße Turnschuhe mit roten Sohlen.

Täter 3 trug eine College-Jacke.

Foto: Polizei Hamburg

Täter 3:

20–23 Jahre alt

arabisches Erscheinungsbild und dunkelbraune Haare

trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und eine College-Jacke.

Das Raubdezernat der Region Mitte I (LKA 114) führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon unter 040/42 86-56 789 oder bei einer Dienststelle zu melden.