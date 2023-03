Hannoverscher Bahnhof HafenCity: So markant soll das neue NS-Dokuzentrum aussehen

So soll das Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof in der HafenCity aussehen.

In der Nähe des Hannoverschen Bahnhofs entsteht ein Gebäude, in dem an die Deportation von Juden erinnert werden soll. Das ist geplant.