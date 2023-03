Netto in Hamburg überfallen – Kassierer (19) mit Messer bedroht

Gegen 18 Uhr betrat der maskierte Täter am Montagabend den Discounter am Neuen Steinweg. Doch sein Vorhaben scheiterte.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagabend einen Netto City in der Hamburger Innenstadt überfallen haben (Symbolbild).

Polizei Hamburg Netto in der City überfallen – Kassierer mit Messer bedroht

Hamburg. Nach einem versuchten Überfall auf eine Netto-Filiale am Montagabend in der Hamburger Innenstadt fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Wie Polizeisprecher Joscha Ahlers mitteilte, betrat ein maskierter Mann gegen 18 Uhr den Discounter am Neuen Steinweg.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bedrohte der Täter den 19 Jahre alten Kassierer mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Doch der junge Mitarbeiter weigerte sich. Daraufhin „flüchtete der mutmaßliche Räuber ohne Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung“, so Ahlers.

Netto in Hamburg überfallen: Polizei sucht Zeugen

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Die Polizei Hamburg bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Flüchtige wird bislang wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 bis 35 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

sprach akzentfrei Deutsch

bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen

maskiert mit einer weißen Sturmhaube

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Telefon 040 4286-56789 zu melden.