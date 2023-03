Der "rüstige und voll orientierte" Senior verschwand in der vergangenen Woche an der Baakenallee. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht nach dem 93 Jahre alten Günter Hinrichs. Der Rentner hatte in der vergangenen Woche seine Wohnung in der HafenCity verlassen und gilt seitdem als vermisst.

Am 8. März gegen 11.30 Uhr war Hinrichs von seinem Zuhause an der Baakenallee aufgebrochen. Seitdem sei der "rüstige und vollorientiere Senior" nicht mehr an seinen Wohnort zurückgekehrt, so die Polizei. Er ist dringend auf seine Medikamente angewiesen.

HafenCity: Polizei fahndet nach vermisstem 93-Jährigen

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos, daher hat eine Richterin nun einen Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto erlassen. Hinrichs wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 - 175 Zentimeter groß

scheinbares Alter 75 bis 80 Jahre

schlank

volles, kurzes, blond-weißliches Haar

dunkelblaue Jeans

gestreifter Pullover mit blauer Weste darüber

schwarze Steppjacke "Wellensteyn"

schwarze Halbschuhe

Brillenträger

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des 93-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

