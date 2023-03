Cinemaxx: Heftige Massenschlägerei im Kino? "Creed III"-Premiere in Hamburg gestoppt

Bei der Premiere des neuesten Boxfilms aus der Rocky-Reihe "Creed III" ist es im Cinemaxx am Dammtor in Hamburg zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei war im Großeinsatz.

