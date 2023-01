Hafencity: Lkw überfährt Radfahrerin, 33-Jährige stirbt – Mahnwache geplant

In der HafenCity kam es am Montag zu einem tödlichen Abbiegeunfall. Dabei starb eine 33 Jahre alte Radfahrerin.

Hamburg. Erneut ist es in Hamburg zu einem tödlichen Abbiegeunfall gekommen: In der HafenCity ist am Montagnachmittag eine 33 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Das Opfer war auf dem Überseeallee/Ecke Osakaallee mit einem Lastwagen kollidiert. Die Verletzungen waren derart schwer, dass die Frau noch am Unfallort verstarb.

Der ADFC Hamburg kündigte noch am Montag eine Mahnwache für die getötete Radfahrerin an. Die Aktion ist am Sonnabend um 15 Uhr geplant, teilte der ADFC bei Mastodon mit. "Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freund:innen des Opfers", heißt es in der Nachricht.

Tödlicher Unfall in der HafenCity: Lkw überfährt Radfahrerin

Die Einsatzkräfte wurden um 15.04 Uhr alarmiert. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte an der Unfallstelle. „Vor Ort war auch ein Seelsorger im Einsatz, der sich um Passanten und den Lkw-Fahrer gekümmert hat“, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychologische Betreuung des Lkw-Fahrers.

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen zeigte die Ampel sowohl für den Lastwagen als auch die Fahrradfahrerin grünes Licht. Beim Rechtsabbiegen erfasste der 56 Jahre alte Fahrer des Muldenkippers dennoch die Radfahrerin, die auf dem Weg in Richtung Am Sandtorpark unterwegs war.

Durch Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern und Einsatzkräften wurde noch versucht, die Fahrradfahrerin zu reanimieren. Der Notarzt konnte wenig später jedoch nur noch den Tod der 33-Jährigen feststellen.

HafenCity: Tödlicher Unfall – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Der Verkehrsunfalldienst versucht nun mit Hilfe eines 3D-Scanners und eines Sachverständigen den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Beamten überprüfen auch, ob der Lastwagen über ein Fahrassistenzsystem verfügte, das Abbiegeunfällen vorbeugen soll .

Bis in den Abend war die Unfallstelle in der HafenCity gesperrt. Die Polizei hofft bei der Aufarbeitung des tödlichen Unfalls auch auf Hilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei Hamburg telefonisch unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.